Bomberos Voluntarios solicitan a los vecinos no quemar pastizales

24/04/2020 - 23:29 La Banda

Los Bomberos Voluntarios La Banda, en las últimas semanas, intervinieron en numerosos incendios de pastizales que se registraron en distintos sectores de la ciudad. Ante esta situación los servidores públicos mostraron su preocupación e instaron a los vecinos a no prender fuego mucho menos quemar pastizales.

Al respecto el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, comisario mayor Luis Tévez comentó: “Hemos intervenido, en los últimos días, en numerosos incendios de pastizales algunos de ellos con riesgo hacia las viviendas”.

Seguidamente puntualizó: “Nosotros aconsejamos a las personas que no prendan fuego a los pastizales, porque es muy peligroso. De manera sorpresiva, en esta época del año, tenemos elevadas temperaturas y como si fuera poco días con mucho viento, sumado a la imprudencia del vecino que prende fuego se torna un cóctel de sumo peligro”.

“El viento favorece a la rápida expansión de las llamas y muchas veces puede afectar a las personas. Para evitar esta situación, pedimos a los vecinos que mantengan limpia su casa, por lo menos 60 metros a la redonda no deben tener ningún tipo de pastizal”, agregó Tévez

El comisario mayor no dudó en afirmar que “las personas deben tomar conciencia de que no deben manipular el fuego; los incendios en los cuales hemos intervenido, se produjeron -aparentemente- por desaprensivos que no miden las consecuencias”.

Finalmente Luis Tévez solicitó a los munícipes a tomar en cuenta las recomendaciones para evitar los incendios y prevenir males mayores.l