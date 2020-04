Blanco: “Si el torneo termina, los descensos deben continuar”

25/04/2020 - 00:09 Deportivo

Víctor Blanco, actual presidente de Racing, se refirió a la posibilidad de que no haya descensos por los problemas económicos que ocasionará el parate por la pandemia de coronavirus y aseguró que, de continuar la competencia, se debe mantener todo como estaba estipulado.

‘Si el campeonato no se termina porque no se puede jugar por la pandemia, Racing va a acompañar que no haya descensos. Si hay algo que no queremos es que bajen clubes por escritorios, que los partidos se ganen y se pierdan en la cancha’, aseveró en una entrevista con Una Moneda Al Aire. ‘Si se terminan los descensos deben continuar. No se de debe cambiar a la mitad’, agregó más tarde y opinó sobre el torneo de 30 equipos. ‘Sin reuniones donde se juntan tres dirigentes y proponen algo. En la AFA hay un presidente y es el que decide el rumbo. Es una persona coherente, que ha demostrado capacidad en el cargo que está ocupando, llegando el momento de tocar este tema, nos vamos a enterar todos. Son charlas de café, nada que pueda decidir el futuro del fútbol argentino. El comité ejecutivo es el que decidirá qué se hará o se votará. Seguramente la semana que viene habrá una reunión y se sabrá’, cerró, según lo publicado por TyC Sports.

Sobre la situación de La Academia, Blanco dijo que ‘somos conservadores. Fuimos uno de los primeros en plantear la situación del plantel y tuvimos una respuesta favorable para abril, algo que valoro y les agradecí mucho. Tenemos que destacar al socio de Racing, más que nunca dependemos de ellos. Les pedimos que acompañen al club, que se lo va a devolver con alegrías’, contó.

Además, el máximo mandatario del conjunto de Avellaneda habló de Ricardo Centurión, quien se encuentra a préstamos en Vélez y pasó por algunas situaciones delicadas con el fallecimiento, primero de su abuelo y luego de su novia. ‘Hoy más que nunca lo apoyamos. El club siempre estuvo a su lado cuando lo necesitó. Él es patrimonio del club. Si no se va a otro lado, obviamente volverá a Racing’, expresó. l