El fútbol volvería en septiembre y no seguiría la Copa de la Superliga

25/04/2020 - 00:18 Deportivo

Mucho se viene hablando al respecto. El parate en el fútbol a causa de la pandemia del coronavirus, complicó los planes en todo el mundo y Argentina no es la excepción. Y después de tantas declaraciones cruzadas, pareciera ser que la dirigencia del fútbol argentino ya trabaja en una idea concreta. AFA y Superliga se disponen a dar por finalizada la temporada y suspender los descensos.

Por otra parte, versiones de fuentes cercanas a la AFA sostienen que el fútbol regresará a fines de septiembre y a puertas cerradas. Además, aseguran que se mantendrían los promedios, pero sin descensos por dos años. La Copa de la Superliga no se reanudaría y sería reemplazada por un torneo corto de no más de 10 fechas.

Por su lado, la Primera Nacional terminaría y ascenderían dos equipos.

En este sentido, en Buenos Aires muchas fuentes dan por hecho un consenso general y la semana que viene se haría oficial la determinación de la asociación y la liga. No se terminaría la Copa de Superliga y se daría por finalizada la temporada 2020/21. Es porque la previsión es que el fútbol no puede volver al menos hasta septiembre. La clasificación a Libertadores y Sudamericana será con la tabla general incluido el partido de la copa. Si la pandemia permite seguir jugando en 2020, se disputaría un torneo transición corto hasta fin de año que daría otra plaza a la Libertadores. La nueva temporada arrancaría a fines de enero y así Argentina se podrá adaptar al calendario Conmebol.

Esto va a favorecer al cambio de calendarización del fútbol nacional. Se llevará todo a la temporada anual por año calendario, ajustándose al esquema de disputa de los campeonatos que tiene toda Sudamérica. Es decir, en 2021 habría un campeonato a lo largo del año, al que se sumarían dos equipos del ascenso.

La temporada 2019/20 ya parece haber finalizado. Se estudian variantes para tener actividad, si la situación sanitaria lo permite en los últimos meses del año, y empieza a haber claridad con respecto al futuro, cuando todo haya pasado.

Los que se clasificarán a las copas

Ante el rumor de aplazar la temporada en Argentina, surge una polémica: los clasificados a las copas internacionales.

Con la decisión de la AFA y la Superliga de dar por terminada la temporada 2019/20, que se confirmará en la próxima semana, quedan determinadas las plazas argentinas para las copas de 2021. A la Copa Libertadores clasificarán los cuatro primeros de la tabla acumulada, y el que clasifique en el torneo que se jugaría en el último trimestre. A la Sudamericana van a clasificar los seis equipos que los siguen en la tabla acumulada.

Así, Boca, River, Racing y Argentinos Juniors clasifican a la Copa Libertadores. Vélez, San Lorenzo, Newell’s, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús, entrarán a la Copa Sudamericana. Ambos certámenes continentales se jugarían en 2021, mientras se espera que se defina como va a continuar el desarrollo de las ediciones 2020 de ambas copas.

“Para mí no se va a jugar por varios meses más”

Rodolfo D’ Onofrio, presidente de River, se refirió anoche a cómo podría continuar el fútbol argentino una vez que se pueda reanudar la actividad después de la pandemia de coronavirus.

‘Para mí no se va a poder jugar al fútbol hasta mediados de la primavera”, destacó D’ Onofrio y explicó: “No nos podemos arriesgar si el virus todavía está circulando. ‘Hablé con Gallardo, no queremos jugar hasta tener las garantías de que nadie se puede contagiar’.

‘Es cierto que Boca y River quieren los descensos’, admitió D’ Onofrio aunque aclaró: ‘Si hay fútbol tiene que haber descensos pero si no vuelve este año no podés mandar al descenso a equipos que no jugaron’.l