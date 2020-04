El ambiente deportivo ve la cuarentena como un modo de aprendizaje y valoración

25/04/2020 - 00:33 Deportivo

Son tiempos difíciles para el deporte en general. Sin la posibilidad, por ahora, de un inmediato regreso a la actividad permanente y constante, el círculo que se mueve en el ambiente está padeciendo en carne propia los efectos del coronavirus y de una cuarentena que a medida que pasa el tiempo, se extiende y suma capítulos de incertidumbre y desazón.

No es para menos. La Argentina y el mundo están bajo la amenaza de un virus que acecha y golpea día a día y que por la forma que viene actuando, no sabe de contemplación.

¿Y cómo viven esta situación los que hacen del deporte una vida saludable y un modelo a copiar? ¿Qué enseñanza está dejando entre todos una cuarentena que parece no tener fin? ¿Todo volverá a ser cómo antes cuando la pandemia termine?

EL LIBERAL charló con gente vinculada a diferentes áreas del deporte y la mayoría coincide en que vendrán nuevos tiempos y que habrá que adaptarnos a las diferentes situaciones que se pueden presentar de cara al futuro.

“En relación con la tercera pregunta, creo que todo va a depender de cómo uno está viviendo la cuarentena. Como ella en si es un tiempo sin tiempo, no te está dando la posibilidad de ser muy creativo y reflexivo. Lo van a terminar haciendo y siendo aquellas personas que busquen de manera intencionada, esa creatividad. ¿Por qué será algo personal? Porque va a depender de cómo me posicione ante mí y ante el funcionamiento con los otros en la calle el día de mañana. Tiene que ver con la implicancia individual sino va a continuar con su curso como era antes. No creo que haya demasiadas modificaciones, más allá de las económicas que pueden suceder. El ser humano muchas veces quiere ser funcional para uno y no para los demás. Es una de las grandes desventajas que tenemos como sujetos sociales”, explicó Diego Vargas, psicólogo y especialista en temas relacionados con el ámbito deportivo.

El fútbol, por ejemplo, como disciplina que atrapa y cautiva a las grandes masas, no escapa a la dura realidad que está atravesando el país y el mundo entero.

El entrenador Alex Amado Zaineddín hoy forma parte de un importante grupo que está sin trabajar a causa del coronavirus y que a pesar de todo trata de sobrellevar la situación de la mejor manera posible.

“La estoy viviendo a la cuarentena como tiene que ser en este caso, manteniendo los cuidados y respetando lo que marca el protocolo. Tengo un comercio y estoy cumpliendo con lo que establece la norma en este sentido. Voy y vengo del comercio a mi casa como corresponde. Es la manera de cuidarme, de hacerlo también con mi familia y con los demás”, afirmó el otrora jugador de Mitre, Central Córdoba, Sarmiento, entre otros clubes de la Liga Santiagueña.

El Dr. Carlos Scaglione es un médico deportólogo que se destaca por ser uno de los mejores traumatólogos de la provincia y que nunca se rinde hasta encontrarle una solución al problema.

Cuando se lo interrogó sobre qué medidas está tomando para llevar adelante esta cuarentena, el galeno de la medicina deportiva se puso en la piel de todos y dijo que lo mejor es aceptar que estamos viviendo una etapa difícil y que hay que esperar que todo pase.

“Desde la Sociedad Argentina de la Medicina del Deporte se ha elaborado una serie de pautas que ahora se están poniendo en vigencia. En lo personal, como todo el mundo, estamos viviendo una situación completamente inédita. Nadie la podía imaginar ni prever. Tampoco nadie es experto en absoluto. Creo que la frase del virólogo argentino, Pedro Cahn, es la que mejor define esta situación. Él (por Canh) dice que estamos actuando sobre el escenario en una obra de teatro que al mismo tiempo la vamos escribiendo”, apuntó Scaglione.

También aprovechó la oportunidad para decir que en Santiago del Estero se está haciendo un trabajo ordenado y prolijo en este sentido y que lo mejor en este caso es el aislamiento general y colectivo.

“En la provincia, por suerte, el sistema sanitario se preparó verdaderamente muy bien. Las autoridades sanitarias están tomando todas y cada una de las previsiones que se van viendo como en todo el mundo. Esta cuestión de la cuarentena y el aislamiento general a nivel nacional es indudablemente la que mejor responde a esta situación”, agregó.

¿Tiempos de cambios?

Se cree que la cuarentena, una vez que llegue al final de su proceso, traerá consigo una suerte de cambios en las formas y los hábitos de vida. Pero también dejará algunas enseñanzas.

“Yo creo que nada va a ser como antes. Las personas van a cambiar porque este tiempo nos ha enseñado a valorar lo que tenemos y a entender lo fácil que se pude perder lo que realmente importa. También creo que la crisis económica va a impactar mucho en nuestro deporte y a las personas que lo practican. Va a ser difícil que rápidamente podamos volver a una competencia regular”, expresó Cecilia Muratore, entrenadora de hockey de Old Lions Rugby Club y miembro de la Confederación Argentina de este deporte.

Justamente como integrante de la conducción nacional de hockey sobre césped, Muratore adelantó que la máxima entidad ya tomó la decisión de dejar sin efecto para este año, las ligas regionales y nacionales, respectivamente.

“Sólo como actividad programada por la Confederación Argentina habrá dos campeonatos de selecciones de damas y caballeros en las divisiones mayores y sub 19 para setiembre, manteniendo hasta el momento las sedes designadas con anterioridad a la pandemia. Pero quedó todo abierto a modificaciones teniendo en cuenta el avance de la pandemia en nuestro país”, acotó la entrenadora y dirigente.

Aldana Ruiz es profesora de Educación Física y dirige junto a su hermana Agostina una escuela de fútbol femenino en Santiago.

Cuando analizó la situación, ella considera que todo puede volver a ser como antes siempre y cuando se ponga en práctica todo lo que se aprendió durante el período de la cuarentena.

“A medida que pase el tiempo y con las medidas necesarias para cuidarnos entre todos, creo que todo volverá a ser como antes. Espero que sí. Ojalá que la cuarentena nos haya enseñado a valorar y amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a los animales, a cuidar y proteger a la naturaleza. También espero que la gente haya aprendido a ser solidaria y comprensiva. Quiera Dios que pronto todo vuelva a ser mejor que antes, así tiene que ser”, afirmó. l