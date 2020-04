Aprender a vivir sin estructuras: el desafío de la personas con autismo, en aislamiento

25/04/2020 - 02:04 Santiago

Los cambios siempre generan estrés, y aunque el secreto esté en encontrarle el sentido a estas modificaciones, muchas veces, la inmediatez puede jugar en contra. De esto mucho saben las familias que tienen en su núcleo íntimo, una persona con Trastorno del Espectro Autista. Ellas se han visto, de cierta forma, alteradas y obligadas a modificar su “estructura de vida”, a causa del aislamiento obligatorio por la circulación del coronavirus, y aseguran que no fue (ni es) materia fácil.

Sin embargo, con ganas, en “modo positivo”, y uniéndose a la batalla mundial, han sabido encontrarle la vuelta al encierro, y aunque a veces se hace cuesta arriba, siempre encuentran la manera de hacer llevadero cada momento de aislamiento.

“Cada familia que tiene un niño o joven con autismo es distinta; se maneja de diferente manera. Pero en algunas cosas coincidimos. Nosotros como padres tratamos de explicarles de distintas maneras, con imágenes o con frases, por qué no salimos, o por qué no vamos al centro, o la terapia. Muchas familias utilizamos dibujos o pictogramas que encontramos en internet para poder llegar con el mensaje. También le hacemos ver en la tele lo que está pasando”, comenta Patricia Zírpolo, del grupo Santiago Azul Tea, y madre de un joven con autismo.

Una vez entendida la situación por la que atraviesa el mundo, es un rol más que interesante el que debe cumplir la familia para mantener entretenido al niño o joven con TEA.

Patricia, sonríe, como recordando cada una de las cosas que a diario realiza con gran ingenio y cuenta: “Todos encontramos diferentes maneras e incluso entre los padres nos pasamos tips a través del whatsApp. A muchos les gusta cocinar o bien experimentan por primera vez el armado de alguna comida; otros optan por dibujar o crear juegos didácticos. También nos recomiendan hacerlos practicar actividades para quemar energías”.

Pero llega la parte más tediosa quizás: en la que hay que decirles “no” a su propuesta de salir a dar un paseo.

“Hay muchos chicos que, por supuesto quieren salir, porque se sienten estresados, pero no está permitido. Si bien se habló de un permiso especial, no podemos llevarlos a la plaza, no deben tocar nada. Ellos son un factor de riesgo importante. Uno solamente se tiene que imaginar, que si un chico con autismo se contagia de coronavirus, van a venir a buscarlos en una ambulancia, todos vestidos de blanco, con máscaras, se tendrán que ir solos, sin la compañía de un familiar, y eso sería muy traumático para ellos”, sostiene Patricia, sin siquiera querer imaginar esa situación.

Optimista como siempre, la referente de Santiago Azul TEA, cierra: “Hay que seguir intentándolo, seguir teniendo paciencia, porque comparados con otros países vamos bien en la lucha. Por eso quiero decirles a los papás que pensemos y pongamos por un minuto muestra mente que si un cuidador de una persona con autismo, llegáramos a enfermarnos, podría llegar a ser muy traumático para ellos. Entonces hay que cuidarnos entre todos, porque somos un factor de riesgo. Hay que tener la fortaleza de seguir”.

“Es todo un tema poder encaminarlos con otro ritmo”

Los niños o jóvenes con Trastorno del Espectro Autista son los más ingeniosos a la hora de encontrarle la vuelta al encierro. Incluso optan por alternativas que antes rechazaban.

“Buscan ellos mismos la manera de no aburrirse. Algunos que no tenían atracción por los celulares, por ejemplo, han empezado a jugar con el teléfonos; lo mismo con las computadoras para entretenerse. Por supuesto que se los ve cansados, pero creo que estamos todos en esa misma situación”, cuenta Patricia Zírpolo.

Y hace hincapié en su forma de vivir la vida.

“Ellos, los chicos con autismo son muy estructurados, tienen sus terapias, la escuela, su actividad recreativa, y ahora es todo un tema poder encaminarlos otra vez, de otra manera. Pero como padres sabemos que tenemos que seguir, tenemos que ganarle al cansancio y encontrar siempre la manera de hacerlos sentir bien”, sostiene.

“Un barbijo puede llegar a ser muy invasivo para ellos”

El uso del barbijo también es otro tema para las familias con hijos con autismo. Hoy, su salida está restringida, pero suponen que cuando la cuarentena llegue a su fin, para pasear o trasladarse a su terapia o escuela, deberán hacer uso de los tapabocas.

“El tema del barbijo es algo que también se lo vamos implementando por si en el futuro tengan que usarlo para salir. Para ellos es algo muy extraño; no nos olvidemos que ellos tienen mucha sensibilidad en todos sus sentidos. Hay chicos que les molesta que los toquen o la etiqueta de la ropa, por lo cual un barbijo puede llegar a ser muy invasivo para ellos”, explica Patricia Zírpolo, de Santiago Azul TEA.

La página de Facebook de la institución se ha convertido en una gran herramienta

Abril es el Mes Mundial de la Concientización del Autismo, y desde Santiago Azul TEA se realizan diversas actividades conmemorativas, a través de las redes sociales.

“Desde los primeros días de abril, estamos desde nuestra página de Facebook, con distintas actividades, porque estamos en el Mes Mundial de la Concientización de Autismo. Tenemos actividades físicas con el profe Maxi; tenemos encuentros de fonoaudiología en donde se enseñan a usar las agendas visuales; un espacio de terapia ocupacional; charlas de maestras especiales; charlas de psicología; musicoterapia con ejercicios de relajación; estamos tratando de ayudar en lo que podemos”, comenta Patricia Zírpolo.

A ello se suma, que los martes y jueves, un joven con Asperger trasmite en vivo cómo se hacen los trabajos de origami. Las publicaciones con diferentes contenidos se realizan todos los días, a las 10 y a las 17 horas.

Guía para el cuidado de las personas con TEA

La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires elaboró una Guía de Recomendaciones para el cuidado de personas con los llamados Trastornos del Espectro Autista, durante la pandemia de Covid-19.

Las sugerencias emitidas ‘resaltan la importancia de la adaptación de la información brindada respecto del coronavirus, para que las personas con autismo logren comprender los cambios en sus rutinas propias de aislamiento, la importancia de la implementación y aprendizaje de conductas de higiene”, así como la comprensión de nuevas reglas sociales para evitar la transmisión del virus.

En ese sentido, la guía sugiere: hablar de cambio de hábitos y rutinas con anticipación; dar información sobre medidas como el lavado de manos y formas de prevenir el contagio en formato visual; establecer horarios, ya que las personas con autismo necesitan predictibilidad, claridad y anticipación de sucesos o variaciones del entorno; mantener el contacto con el terapeuta del niño a fin de recibir la contención apropiada y las estrategias específicas para beneficiarlo.l