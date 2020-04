Por la presión en los precios, anticipan desabastecimiento

25/04/2020 - 02:08 Economía

Las medidas de congelamiento de precios de los alimentos adoptada a mediados de marzo pasado comenzó a generar tensiones entre las empresas y el Gobierno, a punto tal que las empresas, los distribuidores mayoristas y los comerciantes minoristas, ya comenzaron a anticipar la posibilidad de desabastecimiento de determinados productos.

La decisión de congelar los precios mediante los Precios Máximos que se prorrogó hasta el 20 de mayo, motivó el pedido de una reunión urgente con el Gobierno de empresas fabricantes, distribuidores mayoristas y supermercados para discutir las consecuencias negativas de este cepo en los precios.

El congelamiento retrotrajo los precios a los vigentes al 6/3 para una lista de 2.100 artículos en 50 categorías de alimentación, bebida, artículos de limpieza y medicamentos.

Pero una serie de factores que forman parte de los precios dispararon el alerta entre los productores y toda la cadena de comercialización.

En primer término, la disparada del dólar, que roza los $120, las subas en varios insumos y los aumentos salariales negociados en paritarias, le pusieron presión a esta normativa.

Desde grandes empresas, anticiparon la posibilidad de desabastecimiento de aquellos productos que empiecen a mostrar rentabilidad cero.

‘Nosotros no los vamos a ofrecer y los supermercados no los van a vender más’, explican desde una de las grandes fabricantes de alimentos del país, en alusión a las razones por las que podrá haber faltante de algunos productos en las góndolas.

La Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA) manifestó su ‘repudio por los inoportunos aumentos de precios en los artículos de la canasta básica alimentaria e higiene’. ‘Vemos menguar el stock cuando vamos a reponer y lo recaudado no alcanza para comprar lo mismo”. Señalaron que “el almacenero si no aplica la suba recibida no puede reponer y desabastece a la comunidad’.

Guida: “Se va a agudizar el faltante de mercadería”

El presidente de la Cámara de Autoservicios Mayorista, Alberto Guida, anticipó a EL LIBERAL que el aumento de precios que recibieron en los últimos días por parte de las industrias a través de la quita de bonificaciones por volumen, impactaron en las listas de precios pero al prorrogar los precios máximos el Gobierno, ‘están exigiendo a los comercios minoristas igual que a las grandes cadenas’.

En este punto, señaló que ‘eso está generando una problemática hoy que, ahora sí creo que eso nos va a llevar a cierto nivel de desabastecimiento, porque entre que no se compran algunos productos por los aumentos de precios, entre que la industria reniega de las presiones que recibe el negocio minorista y ahora encima, prolongaron por 30 días los Precios Máximos, eso va a agudizar todavía más la falta de mercadería’.

Puntualizó que ‘comprar mercadería a precio nuevo y no poder venderla a precio nuevo es imposible, con lo cual es preferible no comprar, entonces la verdad que es bastante compleja la situación y creo que en los próximos 30 días esto se va a hacer más visible’. l