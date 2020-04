VIDEO | Emocionante momento en que un paciente con coronavirus es dado de alta

25/04/2020 - 19:59 País

Un hombre fue dado de alta en Río Cuarto, tras haberse recuperado de coronavirus en una clínica de esa ciudad. Personal médico tomó imagenes de la salida de Carlos, un paciente que por fin pudo regresar a su casa.

"Ahora estoy bien, si me lo preguntaban la semana pasada no se qué iba a decir", dijo el hombre al ser entrevistado por una emisora cordobesa. "El equipo médico de la Clínica del Sur me salvó la vida, estuvieron a mi lado con los tratamientos para esta enfermedad que no tiene cura", contó.

Carlos había regresado de un viaje a Egipto, cuando todavía no se había decretado la emergencia ni se había cerrado las fronteras de Argentina. Al ser consultado sobre lo que se siente al tener Covid-19, respondió: "no se puede respirar, sólo con oxigeno podía hacerlo".

Sobre su emotiva salida registrada en video dijo: "Yo no fui el que le ganó a la enfermedad, yo le puse el cuerpo, los que ganaron fueron los médicos. Dios los puso en mi camino. Me sorprendieron con la despedida, saludandome, con cartelitos", finalizó.