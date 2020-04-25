CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de abril de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 FINDE EN NICK
17.30 CLUB 57
18.15 CINE. JUMANJI
20.00 CINE. EL ATAQUE
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 BAKE OFF ARGENTINA,
EL GRAN PASTELERO
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 SOMBRAS DE MI TIERRA
14.30 VHS
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL
FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO:
RED STAR vs. ALTE. BROWN (R)
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 14 DE TIC
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA VS. OLIMPIA DE VENADO TUERTO