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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de abril de 2020

A LAS 22.30 BAKE OFF ARGENTINA

- 20:19 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 FINDE EN NICK

17.30 CLUB 57

18.15 CINE. JUMANJI

20.00 CINE. EL ATAQUE

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 BAKE OFF ARGENTINA,

EL GRAN PASTELERO

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 SOMBRAS DE MI TIERRA

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL

FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO:

RED STAR vs. ALTE. BROWN (R)

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


CANAL 14 DE TIC

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA VS. OLIMPIA DE VENADO TUERTO


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