Julio Chávez y el coronavirus: “Asusta, nos aleja del otro”

“Asusta, nos aleja del otro. Rápidamente reaccionamos, rápidamente nos acostumbramos y es claro que el mundo es tal como es porque nos construimos de la manera que nos toca, es claro que somos animales de cultura”.

Así respondió el actor Julio Chávez cuando le preguntaron si cómo estaba pasando la cuarentena obligatoria y preventiva por la pandemia del coronavirus.

“Esto es muy fuerte, muy repentino, muy rotundo, mundial. Acatamos una forma de vida en la cual se dice que somos libres, pero no somos libres. Me siento una hormiga que se le ha roto el circuito y me estoy desorientando. Somos como las hormigas que van todas derechitas y de repente les cambian el camino”, remarcó Chávez en el programa radial Por si las moscas por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Remarcó: “Siento que tengo en el cuerpo instalada una cultura determinada y cuando ves que tus hábitos y tus lenguajes tienen que cambiar de un día para el otro es muy fuerte, porque el afuera hoy no es lo que estamos acostumbrados. Me siento muy pequeño y limitado para comprenderlo y para poder pensar”.

Confesó que “lo que más me cuesta es renunciar al proyecto. Me cuesta no tener un espacio afuera donde poder desarrollar mi vida. Esa restricción para mí es muy fuerte, tengo mi estudio vacío y deshabitado, son escenas como si me obligasen a adaptarme, pero me cuesta mucho no poder proyectar”.

El Tigre Verón

Además, el actor brindó detalles de la segunda temporada de El Tigre Verón, la serie que muestra cómo un líder sindical del gremio de la carne, arriesga todo contra sus enemigos.

“La cuarentena nos agarró a ocho jornadas de terminar El Tigre Verón, creo que de los ocho capítulos hay hasta seis terminados. Es mejor que la primera temporada, tiene un primer capítulo espectacular. El Tigre sale de la prisión y tiene la misión de recuperar su lugar en el sindicato. Es más padrazo que nunca, y además va a ser abuelo, abuelazo”.

El multipremiado intérprete argentino especificó que, en su segunda temporada, El Tigre Verón, “va a tener un contrincante estupendo, que será “Pipo” Luque (por su colega Luis Luque), a quien quiero mucho y con quien me gusta mucho trabajar”.

Chávez habló sobre la posibilidad de que se retome el rodaje de la serie, consideró que “voy a ser franco, creo que todo de alguna manera va a volver a poder hacerse, claro que hay una cuestión de tiempos y una preocupación económica, pero tengo confianza que va a volver a hacerse”.

Gran elenco

Además de Chávez, actúan Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau y Muriel Santa Ana en los roles centrales y un elenco que completan Alejandra Flechner, Diego Cremonesi, Roberto Vallejos, Sofía Gala, Esteban Masturini, Nicolás García Hume, Germán De Silva, Daniel De Vita, Marcelo Domínguez, Pablo Ríos, Manuel Longueira, Nina Spinetta y Ailín Salas.

Miguel ‘El Tigre’ Verón es un experimentado sindicalista al frente de la UTCA (Unión de Trabajadores de la Carne), un gremio fuerte que ha consolidado su personería gracias a la capacidad de negociación de su líder. Pero lo suyo no es el diálogo ni la conciliación. Todo es presión, imposición y obligación. Su enorme poder, hasta ahora inquebrantable, amedrenta a aquellos empresarios que osan tomar medidas que perjudiquen a sus miles de afiliados. Cuando “El Tigre” interviene en un conflicto, el resultado siempre es favorable para los trabajadores. l