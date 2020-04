Maluma le canta al “Amor de mi vida” en su nuevo disco

25/04/2020 - 20:43 Pura Vida

El ídolo global de la música latina, Maluma, lanzó su nuevo single titulado ADMV así como su videoclip. ADMV es una balada romántica en la cual la voz de Maluma está sencillamente acompañada por una guitarra acústica.

El nombre de la emotiva canción es la abreviatura de “Amor de mi vida” y la misma nace en el corazón del artista.

“Es una canción que es muy especial para mí. Esto es algo que me sale desde el corazón. Me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro - si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro. Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan”, dijo Maluma.

La escribió en Jamaica

Fue escrita en Jamaica en el mes de enero durante un viaje en el que Maluma estuvo explorando sonidos. Los autores son Maluma junto a Edgar Barrera y Vicente Barco y fue producida por Edgar Barrera y Maluma. ADMV evoca al sentimiento del interprete que escuchamos en “Vuelo hacia el olvido” (Pretty boy dirty boy) y “Marinero” (F.A.M.E.).

Parte de la letra dice. . . “Cuando nos falle la memoria y sólo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía, cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida”.

El director Nuno Gómez estuvo a cargo de la producción del videoclip. La idea del video era para ser grabada en Grecia en medio del Maluma Word Tour, pero debido a la pandemia mundial se cambió de lugar y terminó en Miami donde se grabó completamente en el pasado mes de marzo.

Artista de mayor impacto

Con tan sólo veintiséis años de edad, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico Maluma (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global.

Ganador del Latin Grammy 2018 al Álbum Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.) Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 50.5 millones de seguidores en Instagram. De hecho, él es el primer y único artista latino masculino que ha llegado a los 50 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 23 millones de fans en Facebook, 6 millones en Twitter y 23 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Desde firmar con Sony Music Latin, Maluma lanzó tres álbumes que han debutado en el Nº 1 del listado Latin Albums de Billboard: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) y 11:11 (2019).l