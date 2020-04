Terapia online

25/04/2020 - 22:16 Santiago

Una vez por semana, o cada 15 días, muchos argentinos se dirigen hacia su cita con el terapeuta pensando en qué le dirán. Y vuelven reflexionando sobre lo que hablaron en la sesión.

La Argentina es el país con más psicólogos per cápita del mundo (cerca de 200 casi 100.000 habitantes) y casi la mitad de ellos atiende en Buenos Aires.

Cuando el Presidente declaró la cuarentena obligatoria, ese ritual quedó trunco, pero superado el shock inicial, la terapia volvió de forma online o telefónica y se convirtió en un refugio desde el que pensar la pandemia.

La ansiedad por no saber cuándo se termina la cuarentena. Soledad. Estrés por la convivencia familiar ininterrumpida. Preocupación por la pérdida de ingresos. Miedo a la enfermedad y a la muerte. Dificultad para sobrellevar el encierro. Deseo sexual insatisfecho.

Estos temores, que afloran en las conversaciones cotidianas durante la pandemia por Covid-19, se agrandan en el intercambio entre pacientes y neuropsicólogos mientras ambos intentan adaptarse a los nuevos canales de comunicación.“Es una situación traumática que nos atraviesa a todos, también a los psicólogos”, dicen los especialistas que sin embargo se consideran privilegiados por poder trabajar en un momento en el que muchos no pueden y se han quedado sin ingresos. Como tantos colegas, ha cambiado el consultorio por su casa y atiende a través de la computadora.

No es lo mismo el contacto humano que online. Al estar con el otro en el mismo ambiente hay muchos canales de información simultáneos y se necesita un esfuerzo mayor para mantenerlos online, es más cansador. Además, nosotros también estamos en casa y tenemos que ordenar, cocinar y encontrar cómo desconectar. En la Argentina, los primeros casos de Covid-19 se registraron en marzo, el mes en el que comienza el curso escolar y se recupera el ritmo habitual tras las vacaciones de verano. Muchos tienen la sensación de haber visto cortados sus proyectos para el 2020, sean planes de estudio, laborales o de otro tipo. Esta desestabilización se agrava al no saber cuándo terminará el aislamiento social obligatorio y por el peso del encierro a lo largo de las semanas.

Una forma más flexible de atender problemas concretos de la vida cotidiana de las personas

La psicología no es simplemente una ciencia dedicada a estudiar la mente humana en un sentido abstracto, por el simple hecho de acumular información. También tiene el objetivo de aplicar esos conocimientos ante todo tipo de problemas y necesidades concretas, poner en práctica lo que sabemos acerca del comportamiento humano.Así nace, por ejemplo, la psicoterapia; es lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un psicólogo ayudando a personas específicas que presentan problemas reales. Sin embargo, la psicología aplicada puede adoptar otras formas que van más allá de este modelo de trabajo. Una de esas formas alternativas de ayuda a las personas es el servicio de asesoramiento psicológico online.

Atentos a España e Italia

La Argentina se acerca a los 4.000 casos positivos de Covid-19 y ha confirmado por ahora 180 víctimas fatales, unos números muy inferiores a los de países europeos como España e Italia y el vecino Brasil.

Aun así, existe la percepción generalizada de que tarde o temprano la pandemia también se saldrá de control aquí.

Los argentinos estamos muy conectados con los que pasa en España e Italia porque tenemos gente conocida allá o abuelos que vinieron de allá.

Creo que hay respeto por lo que se viene, no una situación de pánico. La costumbre de ir al psicólogo, ya sea a lo largo de años o por períodos más breves, tiene una larga tradición y está muy extendida entre las clases medias y altas urbanas de Argentina.

En momentos de crisis económica, como el actual, se debaten alternativas para no interrumpir la terapia. Incluso muchos de los que se van del país, hacen lo posible por mantener sus sesiones y esa había sido la puerta de entrada para las sesiones virtuales.

¿Cuáles son las características del asesoramiento online?

El asesoramiento psicológico online es una manera a través de la cual los psicólogos ofrecen ayuda a personas que pueden o no estar pasando por un momento difícil de sus vidas y que necesitan ayuda para afrontar problemas concretos, cotidianos y muy diversos, todo ello sin necesidad de reunirse presencialmente con el profesional. Normalmente, estas sesiones se realizan a través de plataformas de videollamada, lo cual permite que exista una comunicación fluida y en tiempo real con el profesional, a la vez que no se pierde la capacidad de percibir el lenguaje no verbal. Por otro lado, la información compartida con los psicólogos es tratada como confidencial. Algunos ejemplos de motivos que pueden llevar a utilizar estos servicios son: buscar ayuda para preparar unas oposiciones, necesitar apoyo para gestionar la ansiedad de estar siempre en casa debido a una emergencia sanitaria (como la pandemia del coronavirus), requerir la ayuda de un profesional para aprender a meditar con ejercicios de Mindfulness, contar con orientación psicológica para criar a un hijo o hija, etc.En definitiva, el asesoramiento online que ofrecemos los profesionales de la salud mental es una forma más flexible y abierta de atender los problemas de las personas, yendo a lo práctico y proponiendo soluciones que pueden ser aplicadas a corto plazo, incluso en el mismo día.

Diferencias con la terapia online

Tal y como hemos visto, el asesoramiento psicológico online tiene una serie de características propias basadas en la ayuda profesional para personas con determinadas necesidades. Sin embargo, eso no significa que sea psicoterapia online; técnicamente, son dos cosas diferentes. Existen tres diferencias principales entre la terapia online y el asesoramiento psicológico online.

vLa primera es el tipo de problema a tratar en la psicoterapia, estos suelen estar muy implantados en la manera de vivir de las personas, y tienen que ver con sus hábitos, en su manera de gestionar las emociones en una gran variedad de situaciones, en la manera de manejar una relación de pareja, en el modo de convivir con una enfermedad, etc. En cambio, en el asesoramiento online, el objetivo suele ser dar solución a problemas más específicos y cotidianos, planificar el tiempo del día a día, afrontar un nuevo proyecto de trabajo, etc.

vLa segunda diferencia es la duración de las sesiones. Mientras que las sesiones de terapia online duran, por norma general, entre 50 y 60 minutos, las de asesoramiento online pueden ser más cortas, de una media hora.

vLa tercera diferencia es la continuidad. La psicoterapia es una serie de sesiones estructuradas una detrás de otra y organizadas en varias fases claras de resolución del problema, para que el paciente vaya progresando a su paso por ellas, y en las primeras horas con el psicólogo ya se plantea de antemano cuál será el número aproximado de sesiones. En cambio, el asesoramiento psicológico es más flexible en este sentido.