Ventajas de la psicoterapia online: el potencial de internet

25/04/2020 - 22:19 Santiago

No hay un solo motivo por el que buena parte de quienes asisten al psicólogo se decidan por la terapia online, sino varias razones de peso. Veamos cuáles son las más importantes.

Posibilidad de asistir a la psicoterapia sin desplazarse

Esta es una de las ventajas de la terapia online que resultan más evidentes; al poder conectarse con los psicoterapeutas desde una computadora o teléfono celular, es posible hacer terapia desde casa. Sin embargo, esta característica de la asistencia psicológica a través de Internet no es simplemente una cuestión de comodidad.Más allá de quienes por problemas de salud prefieran no moverse demasiado, que evidentemente apreciarán la posibilidad de hacer la terapia online y no presencialmente, las posibilidades de llegar tarde o tener problemas por el camino y no estar en el lugar a la hora acordada se reducen.

Mejor compatibilidad de horarios

El poder empezar a trabajar con el psicólogo en cuestión de muy pocos minutos, sin la preparación que exige salir a la calle e ir hasta la consulta, permite que muchas personas con horarios complicados o jornadas laborales largas cuenten con este servicio, dado que de otro modo no se lo podrían permitir. Solo por eso, la terapia online ya tiene como ventaja su capacidad de llegar a mucha más gente, haciendo que una mayor variedad de perfiles sociales y económicos sea capaz de invertir en su salud mental.

No hay barreras geográficas

Esta es una ventaja útil para personas que, por el motivo que sean, prefieren asistir a psicoterapia con profesionales de un país o ciudad que no es aquel en el que se está en ese momento.Por ejemplo, es algo que valoran quienes viven en el extranjero y quieren tener asistencia psicológica en su idioma materno, o quienes por cuestiones culturales prefieran los terapeutas de su región de origen, más conocedores de su realidad. También es un punto positivo para quienes simplemente viven en una zona con poca oferta de psicólogos bien formados y con experiencia. No debemos olvidar que en situaciones como la que vivimos en la actualidad con la pandemia del Covid-19, este sistema de asesoramiento psicológico se hace imprescindible a la hora de tener contención, acompañamiento y ayuda inmediata a través de la terapia on line a los requerimientos del paciente.

Ofrece un extra de anonimato

Muchas personas hablan abiertamente acerca del hecho de que van a psicoterapia, pero algunos aún sienten reparos a la hora de contar esto. Sea por los restos del estigma que en algunos casos existe acerca de la salud mental o por simple cuestión de discreción, algunas personas valoran que a la hora de ir a psicoterapia puedan contar con un ambiente de anonimato. En el caso de la terapia online, este anonimato es casi total, dado que todo queda en una conexión a través de internet… En la mayoría de las ocasiones, sin salir de casa.

Un ambiente familiar

Muchos pacientes notan una gran diferencia entre asistir a psicoterapia a la consulta y hacerlo desde casa.Abrirse ante una persona con la que no se tiene una vinculación emocional íntima es un poco incómodo para algunas personas (al menos durante las primeras sesiones), pero hacerlo en un lugar que les resulta familiar y en el que se sienten seguros hace que gran parte de ese sentimiento se esfume. Esto, unido a la labor que hacen los psicólogos para que los pacientes no sientan incomodidad durante las sesiones, hace de la terapia online una buena opción.

Una supervisión constante

Las herramientas tecnológicas que Internet pone a nuestra disposición hacen posible que los pacientes puedan establecer un flujo de comunicación más constante con los terapeutas, dado que hay muchos dispositivos electrónicos que pueden conectarse a la red.

Puede resultar más caro pero más cómodo

No todos los profesionales ofrecen tarifas más baratas de terapia online, al contrario, suelen ser más caras las sesiones on line; pero en algunos casos, el hecho de utilizar esta modalidad permite ahorrarse costos de traslado, de espera, de presencia y hasta de un anonimato casi 100% lo cual se traduce en un precio que genera más comodidad, pero con tarifas accesibles para algunos y para otros no tanto, pero como dice el dicho popular, “la comodidad cuesta”; es cuestión de cómo siente el paciente su economía por su salud mental. l