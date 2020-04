Una italiana que se enamoró de santiago cuenta su experiencia

26/04/2020 - 00:23 Santiago

En las últimas semanas, estamos acostumbrados, a que las cosas vayan cambiando día a día en Italia. ¿Qué pasa hoy? Hoy estamos de alguna manera un poquitito, relativamente, más tranquila. ¿Qué significa esto? Significa que sigue la situación de emergencia, pero desde hace algunos días nos están diciendo que la curva de los contagios está ralentizándose. Esto significa que todavía no está bajando, pero los contagios están subiendo de manera más lenta de lo que estaba sucediendo hace dos o tres semanas atrás cuando nuestro sistema sanitario, sobre todo el de la región de Lombardía, estaba colapsado. ¿Qué significa colapsado? Qué no podía recibir más enfermos y que las personas morían porque no recibían cura, no eran atendidos. Esto pasó porque, en un principio, no se tomaron medidas fuertes para cerrar las ciudades y tampoco el tema de la cuarentena.

Por suerte, ahora, las noticias que nos están llegando son un poquito más buenas, si de bueno se puede hablar en estos momentos. Se están conteniendo los contagios y en esta semana se inauguraron también dos hospitales muy grandes en Milán, en donde se hace la Feria Internacional de Milán, en el centro del país, y en Bérgamo, otra ciudad del norte y pegadita a Milán, ambos en la región de Lombardía. Allí se construyeron los hospitales para atender a los enfermos del Covid-19 y son los más grandes de Europa.

De todos modos, toda Italia sigue en un momento de emergencia. El hecho que la curva de los contagios esté subiendo de manera más lenta no significa que todo va a estar bien. A este tema se va agregando el tema de una incertidumbre que todos sentimos. Nosotros sabemos que hasta el domingo 12 tenemos que estar en esta cuarentena. Después, por ahí no sabemos si se podrá extender o se abrirá de a poquito nuestras actividades y las posibilidades de libertad de desplazarnos. Esto es porque todo dependerá de todo lo que pase después. En realidad, ahora tenemos mucha incertidumbre porque, después de la salud, está también el tema económico, porque muchas empresas están cerradas desde marzo.

El problema económico es muy importante porque, en estos momentos, Italia está todo por abajo. Por suerte el gobierno está haciendo algunos decretos y liberando algunas ayudas para todos los trabajadores y a las empresas para que nadie se quede sin trabajo. Tenemos mucha confianza en esto. Italia es parte de Europa. En Europa se están discutiendo las ayudas para Italia y para todos los otros países que están muy afectados por este virus, sobre todo España que ahora está viviendo momentos muy difíciles, mientras que Francia y Alemania están un poquito mejor.

En Bassano del Grappa (en la región del Véneto, norte de Italia, pegada a la de Lombardía), en donde yo vivo, la situación nunca llegó al colapso porque, además de las normativas dispuestas desde el gobierno central, cada gobernador tiene facultades para poner en práctica otras medidas. Nuestro gobernador tomó medidas bastante fuertes desde el principio, cerrando ciudades en donde había focos. En mi región nunca se llegó al colapso, pero sí hubo un momento en que el sistema de salud no daba abasto. Por suerte, ahora, los hospitales se están vaciando de a poquito. “Confiemos. Todo saldrá bien”. l