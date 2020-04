Antonio Luna | Un debut que no olvidará jamás

26/04/2020 - 01:53 Deportivo

Por Pablo Daniel Díaz

Twitter: @Pablidadi

Vacaciones de invierno de 1990. La familia Luna se va a Buenos Aires a la casa de unos parientes. “Bombón”, una de las glorias de Mitre, tuvo que acceder al pedido de su hijo Antonio ni bien llegó a Retiro: quería conocer el Monumental.

Al llegar se dieron con que había pruebas para chicos de categoría 75, justo la de Antonio, que estaba haciendo Inferiores en Mitre. Durante esas dos semanas de vacaciones fueron todos los días al club, pasó muchos filtros y Antonio fue seleccionado. En marzo del 91, se fue a vivir a Buenos Aires y arrancó en la Octava División.

Diciembre de 1994, Antonio Luna ya está en la Quinta de River que lideraba el Torneo de AFA y jugaba muy bien. Tan bien que Américo Gallego, entrenador de la Primera, citó un jueves a toda la Quinta para hacer fútbol con la Primera.

“Vamos a ver que tal juegan estos pendejos”, se lo escuchó decir al “Tolo”.

Era la previa al Supercláisco, en cancha de Boca.

“Nosotros veníamos bien, nos conocíamos y veníamos jugando juntos desde hace mucho. Le pegamos un baile en el primer tiempo y el Tolo paró la práctica y los retó. Terminó la práctica ahí y nos fuimos”, recuerda Antonio.

Al día siguiente, el técnico de la Quinta, el “Flaco” Pitarch, les dice que, por orden de Gallego, todo el mediocampo iba a jugar el domingo en la Reserva, ante Boca.

Antonio no se olvidaría nunca de esa calurosa tarde del domingo 11 de diciembre de 1994, cuando debutó en la Reserva Millonaria con un triunfo por 3 a 1 ante Boca, en La Bombonera.

“Nosotros jugábamos a las 14 y la Primera a las 16. Llegamos a las 12.30 y ya había mucha gente. Tener esa chance de debutar en Reserva y encontrarme con una Bombonera llena, era increíble”, rememora el volante central.

Antonio hasta pudo comprobar el mito de la cancha de Boca: “Traté de concentrarme, no pensar en la gente y enfocarme en el partido. Entré nervioso y sentí que el piso se movía, ese mito que tiene la cancha es verdad y tuve la suerte de comprobarlo”, asegura todavía asombrado.

River jugó mucho mejor que Boca y ya en el primer tiempo estaba ganando 2 a 0. Ni bien arrancó el segundo tiempo, el chubutense Sergio Rubilar completó su hat trick para el 3-0. Sobre le final llegó el descuento del local.

Más allá de los tres goles de Rubilar, el santiagueño Antonio Luna fue la gran figura de la tarde y se llevó muchos elogios. “La primera pelota que toqué la entregué bien, eso siempre es fundamental para la confianza de un jugador. Hice un gran partido y ganamos 3 a 1. Fue algo que me quedó muy marcado por todo lo que había pasado antes y el significado de estar jugando un clásico a cancha llena, por más que se trataba de la Reserva”, explica con claridad el jugador que también vistió las camisetas de Belgrano y Racing de Córdoba, Güemes y Mitre.

Uno de esos elogios que recogió aquella tarde de finales del 94 vino nada menos que de Víctor Hugo Morales.

“Al terminar el partido vino ‘Tití’ Fernández, que hacía campo de juego en radio Continental con Víctor Hugo Morales. Me empezó a preguntar de donde era y otras cosas y me hizo hablar en vivo con Víctor Hugo, que estaba en la cabina. Tuvo unas palabras inmensas hacia mí y fue algo que me quedó grabado”, recuerda.

Gracias a ese partido, Antonio Luna comenzó a afianzarse en la Reserva de River. Se dio el gusto de salir campeón con la Quinta en ese año, mientras seguía jugando en Reserva.

Al año siguiente, ya con el “Tolo” en la selección junto a Daniel Passarella, Carlos Babington lo hizo debutar en la Primera de River, ante Vélez en Linier. En el 96, con Ramón Díaz como DT, hizo la pretemporada pero una lesión lo privó de jugar todo el primer semestre, cuando el “Millo” ganó la Libertadores. Esa lesión lo empezó a alejar de River, pero siempre podrá contar con orgullo que pudo jugar en uno de los clubes más grandes del país. Y mucho tuvo que ver aquella tarde del clásico de Reserva ante Boca.

Un tesoro muy preciado del campeón invicto del 94

Aquella tarde del 11 de diciembre de 1994, Antonio se quedó con un preciado tesoro: la camiseta y el short de Ariel Ortega. El “Burro”, su gran amigo desde que convivieron en la pensión, marcó el segundo tanto del 3-0 con que el equipo del “Tolo”, que luego se consagraría campeón invicto, venció a Boca.

“Después de jugar nos fuimos al vestuario y la Primera ya estaba entrando en calor. Nos iban a llevar a una bandeja de la Bombonera pero yo me quedé con el utilero y me fui a ver desde el túnel. Entonces cuando terminó el partido y se metieron los jugadores de Primera al túnel, le pedí la camiseta al Burro. Primero me decía que no, que era para su mamá pero me la terminó dando. Y también me regaló su short”, recuerda Antonio.l