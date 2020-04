Hoy: Roberto “Dupla” Carrera, un prócer de la época dorada

26/04/2020 - 01:57 Deportivo

Por Daniel Romero

(twitter/romero888)

1. ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva? (Solo una)

Mi mejor partido fue en el año 1968, contra Capital Federal, un rival muy duro. Fue mi primera semifinal en un campeonato argentino, convertí 33 puntos.

2. ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

Contra mi querido Independiente, jugando para Santiago BBC, convertí 65 puntos. Mis compañeros me ayudaron mucho y tenía un gran pasador: Ramón “Cabra” Jorge.

3. ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

En cancha de Patagonia, no me salían las cosas. En la disputa de un rebote, sin querer, golpee a Julio Lami en la frente. No jugué más ese partido de lo mal que me sentí en ese momento.

4. ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

El más duro fue el “Toro” De Lizaso. Me defendió en todos los campeonatos argentinos.

5. ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

Al “Nene” Díaz Barrera, integrante de la selección de Tucumán.

6. ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Sí, varias veces.

7. ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

Sí, cuando le ganamos al poderoso Huracán con Santiago BBC, en un emocionante y emotivo partido. Salimos campeones.

8. ¿Cuál es su tema musical predilecto?

Puerto Montt y Calla, de Los Iracundos.

9. ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Para mí todos fueron muy buenos árbitros.

10. ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Nunca en toda mi trayectoria como basquetbolista a nivel nacional y provincial.

11. ¿Del 1 al 10, cuánto conoce del reglamento del juego?

6 (seis).

12. ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego? (dar detalles)

Sí, un par de veces pero siempre separando. Recuerdo una vez en Tucumán contra Alberdi. Lo más chico que volaba ese día eran las paletas donde se marcaban los foules.

13. ¿Cuál era el esta dio más difícil para jugar?

La cancha de Tucumán BB.

14. ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

El de Quimsa, Olímpico, Defensores del Sud y Asociación de Veteranos.

15. ¿Cuál es la mejor afición?

La de Santiago del Estero en el Argentino del 68, con la famosa “bandita de música”, algo único e inolvidable.

16. ¿Cuál fue el entrenador del que aprendió más?

De todos aprendí mucho, pero los que más me marcaron fueron Fernando Moyano y “Cabrito” Rafaelli.

17. ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego? (dar detalles)

Nunca, no soy buen bailarín (risas).

18. ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva? (fa ceta deportiva)

“Geniol” Rodríguez, “Mingo” Infante y Juan Carlos Robledo.

19. ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

El básquet me dio muchos amigos, pero los mejores son “Geniol” Rodríguez, “Tatú” Small, “Horno” Acuña, “Perra” Gentilini, “Pipi” Rodríguez y “Gallina” Jiménez.

20. ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En mí querida provincia y en Entre Ríos.

21. ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

A la noche.

22. ¿Cuál es su segundo deporte?

Fútbol. Jugué en la Quinta y Sexta del Club Estudiantes de Huaico Hondo.

23. ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

En el Campeonato Argentino de Clubes Campeones en Santiago: Wesley y Gilson de Obras Sanitarias.

24. ¿De quién es hincha? (fútbol argentino)

River Plate.

25. ¿Un entrenador de otro deporte que admire?

Marcelo Gallardo.

26. ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

A Alberto Fernández.

27. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Benjamín Arce, Miguel Cortijo, Rubén Pikaluk, “Negro” Flores y Gustavo Chazarreta.

28. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

Ginóbili, Cortijo, Cabrera, De Lisazo y Scola.

29. ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

Michael Jordan, “Magic” Johnson, Kobe Bryant, Lebron James y Reggie Miller.

30. ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Lo más hermoso que creo Dios son los hijos. l