Battle... el pívot que marcó una era en la Liga Nacional

26/04/2020 - 02:03 Deportivo

Por Gustavo Paz

twitter: @GustyPaz

Pocas veces sucede que un jugador foráneo de tamaña jerarquía, termine identificándose tanto con un país como Argentina. Robert Clark Battle es, por logros colectivos e individuales, uno de los extranjeros más determinantes que tuvo en su historia nuestra bendita Liga Nacional de Basquetbol.

En cada club por donde pasó, dejó su huella. El pívot de 2.04 metros fue decisivo para Quimsa, en la memorable conquista del título liguero de la temporada 2014/15, la única Liga Nacional que tiene hasta hoy Santiago del Estero.

Hoy, ‘Roberto’ se encuentra en Filadelfia, Estados Unidos, de donde es oriundo, cumpliendo con el confinamiento decretado a causa de la pandemia del coronavirus, a la espera de lo que sucederá con su carrera profesional.

Viene de jugar para Aguada de Uruguay, club con el que fichó en enero y fue reemplazado en febrero. Su último paso por Argentina, fue con la camiseta de Comunicaciones de Mercedes (Corrientes).

Battle dialogó en exclusiva con EL LIBERAL desde uno de los países más afectados por el Covid-19 y confesó que haber salido campeón con Quimsa fue uno de sus mejores momentos como basquetbolista.

‘Lo que hicimos fue muy especial. Lo veo como uno de mis mejores momentos como basquetbolista. Ganando el título y además, siendo el MVP de las finales. Haciendo todo eso y con mi familia presente, fue lo más’, reconoció el americano.

Seguidamente, Battle recordó ese año 2015 en el que sufrió una dolorosa pérdida en su vida, antes del éxito con la camiseta de la ‘Fusión’.

‘Acá en mi casa tengo la pelota del MVP que me dieron después de las finales, en un vidrio cuadrado. Y cada vez que lo veo pienso en mi primo, que se murió esa temporada en junio a causa de un cáncer. Fue especial todo. Me acuerdo mucho de esos momentos’.

Battle confesó que en ese año, mostró una de sus mejores versiones como jugador profesional y destacó el apoyo de Silvio Santander, entrenador de aquel gran equipo de Quimsa, para elevar su rendimiento.

‘Tengo que decir que en Quimsa mostré mi mejor nivel como jugador en Argentina. Porque tenía más conocimiento del juego. Mi juego fue aún más completo. Y también me dio la oportunidad de mostrar más de mi juego la llegada de Silvio’.

Tras su paso por Deportivo Madryn en la 2004/05, Robert jugó en España varias temporadas entre el 2005 y el 2010. Es también ciudadano español y, por aquellos años, sólo dejó Europa para jugar en Libertad de Sunchales en la temporada 2007/08. Y fue con título de Liga Nacional incluido, barriendo en las finales a Quimsa.

El pívot habló del presente del básquet argentino y opinó que sigue siendo una potencia.

‘Sí, yo creo que Argentina sigue siendo potencia y continúa creciendo cada año. Si siguen fuerte en el desarrollo de los chicos y dándoles oportunidad de ganar experiencia, no tienen techo’.

Por último, Robert Battle contó cómo está atravesando este momento tan particular para la humanidad, con la llegada de la pandemia del coronavirus.

‘De verdad, fuera del caso de que este virus es muy peligroso, en lo personal estoy disfrutando mucho el tiempo con mi familia. El tiempo que estoy teniendo con mi nena no tiene precio. Le ayudo con su tarea, leyendo, poniéndola a dormir. Me encanta. También, estoy estudiando, leyendo y aprendiendo cosas nuevas’, aseguró el ex Quimsa, desde su Filadelfia natal.

FICHA PERSONAL

Nombre completo: Robert Clark Battle

Nacimiento: 5 de mayo de 1981

Lugar: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Nacionalidad(es): Estados Unidos (por nacimiento). Ciudadanía española adquirida.

Altura: 2.04 metros.

Posición: Pívot.

Equipo universitario: Universidad de Drexler.

TRAYECTORIA

2000-03: Universidad de Drexel (Estados Undios)

2003-04: Pennsylvania Valley Dawgs (E. Unidos)

2003 Goztepe (Turquía)

2004: Santos Reales de San Luis, LNBP (México)

2004-2005: Conarpesa Deportivo Madryn (Arg)

2005-2007: Palma Aqua Mágica, (España)

2007-2008: Libertad de Sunchales, (Argentina)

2008-2009: CB Valladolid, LEB Oro (España)

2009-2010: Blancos de Rueda Valladolid (España)

2010-2011: Libertad de Sunchales (Argentina)

2011: Marinos de Anzoátegui, (Venezuela)

2012-2013: Lanús (Arg)

2013/14: Boca (Arg.)

2014/17: Quimsa, (Argentina)

2018: Guaros de Lara (Venezuela).

2018: Los Leones de Quilpué, LNB de Chile

2018/19: Comunicaciones (Argentina).

2020: Aguada de Uruguay (hasta febrero de este año).

FUE CAMPEÓN EN TRES PAÍSES Y LLEGÓ A TENER UNA EXPERIENCIA EN LA NBA

Robert Battle se encuentra hoy en su casa de Estados Unidos, a la espera de lo que sucederá con su futuro. Cuando comenzó su carrera como profesional cada año se fue superando hasta tener una chance en el mundo de la NBA. En el año 2009 jugó la Liga de Verano para los Sacramento Kings en Las Vegas. Su primer partido en aquel certamen llamó la atención de muchos, porque metió 10 puntos y bajó 10 rebotes, mostrando una energía que hizo que varios entrenadores se fijen en él. Luego, por cosas del destino, decidió continuar su carrera en España.

Cabe destacar que el pívot norteamericano fue campeón en tres países: Argentina, España y México. Este es su palmarés: Campeón de la LEB Oro y ascenso a la ACB con el CB Valladolid la temporada 2008-09.

Campeón de la liga argentina la temporada 2007-08 con Libertad Sunchales.

Campeón de la Liga Sudamericana la temporada 2006- 07 con Libertad Sunchales.

Campeón de la liga mexicana en 2004 con Santos de San Luis Potosí

Campeón de la liga argentina en la temporada 2014-15 con Quimsa.

Además, fue subcampeón de la Liga Nacional en la temporada 2012-13 con Lanús, club con el que también obtuvo otro subcampeonato, en la Liga de las Américas en Liga de las Américas 2013.

LOGROS INDIVIDUALES EN SU CARRERA

Elegido “Mejor Jugador” de la final de la LNB en 2014-

2015, con la camiseta de Quimsa.

Mejor Taponador (1.5) de la ACB en la temporada 2009-10.

Mejor Taponador (2.0) de la LEB Oro la temporada 2008-09.

3º Mejor reboteador (8.8) de la LEB Oro la temporada 2008-09.

Elegido Gigante del año en la LEB Oro la temporada 2008-09 por la revista “Gigantes del Basket”.

Elegido “Jugador del año”, mejor pívot, mejor extranjero, mejor defensor y miembro del cinco ideal de la LEB Oro por la web Eurobasket.com la temporada 2008-09.

Máximo Reboteador de la liga argentina las temporadas 2004-05 (10.5 reb/p) y 2007-

08 (9.4 reb/p).

Máximo reboteador (8.7 reb/p) y mejor en tapones (2.2 tap/p) de la liga LEB la temporada 2005-06.

Máximo reboteador (9.1 reb/p) y mejor en tapones (1.2 tap/p) de la Liga Sudamericana la temporada 2006-07.

Elegido mejor extranjero y mejor pívot de la liga Argentina la temporada 2007-08.

Elegido en el cinco ideal de la liga Argentina la temporada 2007-08.

Elegido “Mejor Jugador” de la final de la liga mexicana en 2004.

Elegido miembro del Primer Equipo de la Conferencia CAAC de la NCAA la temporada 2001-02.

Elegido Mejor Defensor del Año de la Conferencia CAAC de la NCAA la temporada 2001-02.

Santander: “Quizás sea el mejor extranjero de la Liga”

Silvio Santander es sin dudas uno de los entrenadores que más conoce a Robert Battle. Lo dirigió en Lanús y en Quimsa, donde lograron en la 2014/15 la Liga Nacional de Básquet y el Súper 8.

El coach bonaerense habló con EL LIBERAL y confesó todo su cariño por el pívot, quien lo eligió como uno de los técnicos más influyentes de su carrera.

‘Robert es un jugador con una altísima mentalidad. Muy preocupado por hacer de cada día, una jornada especial. Eso refiere a un entrenamiento o a una sesión de pesas o bien sino a mejorar una parte de su lanzamiento. Esa mentalidad competitiva y de mejoramiento individual diaria, se la transmitió siempre a sus compañeros, en cada equipo en el que jugó’, aseguró Santander, en primeros términos.

Seguidamente, Silvio dijo que en su consideración, Battle es uno de los mejores jugadores extranjeros que pasó por la Liga Nacional de Básquet y se animó a decir que ‘quizá sea el mejor’.

‘Por todo lo que le dio a los clubes, por su trabajo y nivel, en mi consideración, Robert está entre los mejores extranjeros que ha tenido la Liga Nacional, o quizás sea el mejor’, afirmó.

‘Evidentemente, además de esa forma de jugar y de ese compromiso que tenía siempre para con los clubes, conoció muy rápidamente la Liga, para ver cómo podía desde su rol, ayudar a dominarla y a que los equipos sean ganadores. Tengo no solo un máximo respeto por él, sino que un gran cariño’, cerró Silvio.

“Es un jugador que entiende bien el básquet”

El santiagueño Gustavo Gorini es representante de Robert Battle desde hace casi dos décadas. En diálogo con EL LIBERAL, contó parte de su historia de amistad con el pívot. “Es uno de mis mejores amigos. Trabajamos más de 18 años juntos. Es una persona muy trabajadora. Comenzó en la Universidad de Drexler. Muchos lo veían limitado en sus inicios. Cuando supo que lo consideraban así, se puso a trabajar de manera intensa. Desarrolló su físico, sus movimientos, su fortaleza y su conocimiento del juego. Robert tiene como máximo valor, además de la persona que es, el conocimiento del juego. Entiende demasiado el básquet, por eso lo sabe dominar. Fue criado con mucho amor de parte de sus padres. Tiene una muy buena educación y muchos amigos”.

A su vez, el agente dijo: “Fue campeón en México tras una mala experiencia inicial en Europa. A partir de ahí comencé a representarlo”.

Por último, contó cómo fue la llegada de Battle a Argentina. “Lo ofrecí a muchos equipos en Argentina, pero fue el Huevo Sánchez quien confió en él para llevarlo a Deportivo Madryn. Él me dijo una vez que quería jugar en Quimsa porque amaba la pasión por el básquet que tenía la provincia. Y cuando firmé, me dijo: ‘Buen trabajo! Ahora voy a ganar un título para Santiago’”, cerró. l