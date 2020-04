La foto que conmueve a las redes: los efectos de la cuarentena en un perro

26/04/2020 - 12:19 Mundo Web

Los efectos de la cuarentena por la pandemia del coronavirus no solo se ven reflejados en las personas, sino también en las mascota.

Big Poppa, un bulldog que vive en Atlanta junto a su dueña, Rae Elle, es uno de los muchos ejemplos de cómo la cuarentena también afecta a los animales domésticos. La joven mostró en Twitter una fotografía del can en el balcón, sentado en el suelo y observando, cabizbajo, la calle.

"Big Poppa ha estado muy triste hoy, creo que echa de menos jugar con los niños del vecindario. Ahora solo los observa desde el balcón", escribió Rae Elle el pasado 22 de abril en la red social.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI