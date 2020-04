Sebastián Wainraich y Natalie Pérez se prueban en Netflix con “Casi feliz”

26/04/2020 - 21:09 Pura Vida

En los tiempos que corren, con el aislamiento social preventivo y obligatorio que hay que cumplir para evitar la propagación del coronavirus, la serie “Casi feliz”, que Natalie Pérez y Sebastián Wainraich estrenarán el próximo 1 de mayo en la grilla de Netflix, trae esa combinación de situaciones cotidianas que muchos están viviendo puertas adentro: comedia y drama, en dosis justas y de manera aleatoria.

“No nos damos cuenta que somos felices hasta que te cae la ficha. Yo soy muy autoexigente. Nadie es del todo feliz ni del todo triste. Los momentos de gracia no son eternos, y los de mala suerte tampoco. La clave es cómo resuelve esos momentos internamente cada uno”. Con esas palabras, la actriz que arribará al streaming con su personaje llamado Pilar, invita al público a mirar esta serie tragicómica de 10 episodios, a los que ella ya vio en una “maratón” antes del estreno, y le pareció una linda propuesta.

“Lo hecho, hecho está. Queda que la gente disfrute del proyecto. Terminé de ver la serie en maratón y les mandé de inmediato un mensaje a Seba (Wainraich) y al director Hernán (Guerschuny). Me encantó. No siempre puedo ver el producto completo antes que lo vea el público. Me encariñé con los personajes. Quería saber qué hacía cada uno en las partes de la grabación que no participaba. Es una comedia dramática, te reís de lo que le pasa a Sebas. Calculo que es por identificación en un punto”, comentó en una charla con Ratingcero.

Y precisamente la ficción trae a Sebastián Wainraich al punto focal, porque la historia es semiautobiográfica, y lo muestra enfrentándose a los obstáculos que derivan de un divorcio, de las propias inseguridades o de las rutinas ineludibles de la mayoría de los hombres y mujeres que tienen la edad de cuarenta y pico.

En la serie, “Sebastián” es un locutor de radio de discreta fama que intenta orientarse en el mundo al tiempo que se ocupa de su exesposa “Pilar” (Pérez), de quien sigue enamorado, y de sus dos hijos.

Y según adelantó su director, “no es que pasan grandes cosas, es la tragedia de la vida cotidiana, esos grandes pequeños temas a los que nos vemos enfrentados cada día que para cada uno de nosotros son sustanciales”.

“Casi feliz” seguramente acompañará al público a exorcizar esos dramas de entrecasa que vive actualmente y que no están relacionados con un divorcio, pero sí con la manera en la que se afronta la vida, que por ahora transita en aislamiento.

¿Conviene estrenar ahora?

La cuarentena obligatoria también fue analizada por el director de esta ficción, en el marco de la fecha de estreno, según lo señaló en una entrevista con Ámbito. “Cuando veíamos que se acercaba la fecha de estreno de nuestra serie y que coincidía con toda esta locura y esta tragedia que nos está ocurriendo a nivel mundial, nos dividíamos todo el tiempo entre el ‘qué feo que coincida con esto’ y el ‘qué bueno que coincida con esto’”, se sinceró el realizador Hernán Guerschuny.

Y agregó: “Entrás a las redes sociales y la gente pide contenidos, se devora los contenidos de manera compulsiva y, apenas sacamos la gacetilla de que se iba a estrenar “Casi feliz”, la gente no podía creer que faltaban 15 días, ya estaba preguntando por la segunda temporada. Es una locura la necesidad de consumir estos productos”.

Si bien Natalie trabajó en distintos proyectos televisivos, éste es el primero para la plataforma de Netflix, lo que le suma una adrenalina distinta. “Es la primera vez que hago una serie, como muchos actores. Igual yo siempre pongo lo mejor de mí. Obviamente, es muy lindo formar parte de un proyecto de Netflix. Me gusta ser parte de una plataforma como ésta porque también es algo que consumo”, dijo Pérez.

A lo largo de los capítulos se verá la valiosa participación de figuras como Juan Minujín, Carla Peterson, Adrián Suar y Pilar Gamboa.