Jóvenes realizaron una “olla popular” para los más necesitados

26/04/2020 - 21:53 Santiago

Jóvenes de los barrios Almirante Brown y Ejército Argentino realizaron una “olla popular” para contribuir con la alimentación de las familias más necesitadas de la zona, en el marco de la crisis por el aislamiento obligatorio y preventivo, por la circulación del coronavirus.

Los voluntarios cocinaron en la Escuela Juan Pablo II. Las viandas alcanzaron a cubrir las necesidades de más de 100 personas, que fueron previamente anotadas.

“Vale indicar que para que esta acción se concretara, los jóvenes pidieron donaciones a través de una campaña de recolección de alimentos no perecederos y otros. Desde Cáritas también recibieron ayuda”, expresó el padre Mario Ramón Tenti, quien acompaña a los jóvenes en esta iniciativa.

La “olla popular se hará todos los sábados en la escuela Juan Pablo II, para las familias de la zona; mientras que hoy se hará en el barrio Ejército Argentino”. Por ello se pide a los voluntarios que donen lo que puedan durante los próximos días.

“Quiero invitarlos a sumarse a la campaña solidaria de recolección de alimentos no perecederos para realizar una olla popular todos los sábados, organizado por los jóvenes del barrio Almirante Brown. Necesitamos que nos ayuden para que nosotros podamos ayudar a las familias más necesitadas, no sólo de los barrios del sur, sino también del interior de la provincia”, pidió el padre “Monchi” Tenti. Las provisiones pueden hacerlas llegar de lunes a viernes de 9 a 12, a la Escuela Juan Pablo II, que se encuentra en calle Sor Bravo Hernández Nº816 (ex Calle 14), o en la Escuela Monseñor Guirao, del barrio Almirante Brown; o víaWhatsApp al 3855821489.