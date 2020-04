Leonardo Gutiérrez: “Es una satisfacción ser el jugador con más partidos en la Liga Nacional”

26/04/2020 - 22:33 Deportivo

Desde Córdoba, “Leo” Gutiérrez comentó que es “una satisfacción” ser el jugador con más partidos disputados en la Liga Nacional, pero le restó relevancia a ese dato estadístico y destacó las vivencias que le dejó la competencia.

“Es una satisfacción grande ser el jugador con más partidos en Liga Nacional, pero no le doy tanta importancia sino que priorizo las vivencias que he cosechado. He estado con grandes entrenadores, que me han enseñado muchísimas cosas”, declaró el actual entrenador cordobés, en vivo por la cuenta de Instagram del Club Ciclista Olímpico.

Consultado acerca de su faceta como entrenador, comentó: “Fue difícil el primer año, porque tenía muchos jugadores que habían sido compañeros. Pero de a poco me voy soltando y voy entendiendo para dónde tengo que llevar a los jugadores, las cosas que tengo que inculcarles para que sean jugadores importantes en el equipo y entiendan su rol. Es un trabajo muy lindo, siempre me gustó trabajar con jugadores jóvenes, intentar ayudarlos a desarrollarse. Al ser entrenador tienes todas esas facilidades para transmitir lo que piensas”.

“Leo” profundizó en el tema. “Ser entrenador es complejo, no es tan fácil como parece. Es más fácil ponerte la zapatilla, ir a entrenar, meter la pelota en el aro, defender. Y el entrenador tiene un rol distinto, en el que aparece la táctica, mirar muchos videos, preparar los juegos y los entrenamientos, estar un tiempo largo antes del entrenamiento para que esté todo listo. Te lleva más tiempo, pero es lindo”, explicó.

El cordobés comentó luego que sigue teniendo cábalas, al igual que cuando era jugador. “Busco la forma de hacer una rutina para sentirme cómodo y no cambiarla para los días de juego. Soy bastante cabulero, siempre lo fui, tanto como jugador y ahora como entrenador. Me afeito antes de los partidos, siempre. Lo hago habitualmente ahora, cuando tengo partidos como entrenador. Me cambio de la misma forma, me ato el zapato derecho y luego el izquierdo. Son manías que vas agarrando y adquiriendo como algo que necesitas hacer para sentirte enchufado en lo que tenés que hacer”, señaló en un diálogo distendido.

“Leo” también se refirió a un proyecto de Andrés Pelussi para crear una selección alternativa con jugadores de Liga Nacional, en la que podría dirigir junto con el “Sepo” Ginóbili.

“Cuando llega una noticia así la verdad que ilusiona saber que podés llegar a tener la posibilidad de estar en una selección. No hay nada concreto, pero me ilusionó mucho, porque tiene la idea de que sea con jugadores jóvenes de nuestra liga”, indicó entusiasmado.

Una anécdota con Lionel Messi en Beijing 2008

Leonardo Gutiérrez reveló ayer que tiene una anécdota con Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En la Villa Olímpica, uno de los principales entretenimientos era jugar a la Play Station y se armó el duelo entre dos integrantes del plantel de básquet y dos del plantel de fútbol.

Según “Leo”, Messi (muy jovencito) y el “Pocho” Lavezzi se acercaron con la intención de jugar y se armó el desafío en el que tuvo al “Chicho” Porta como compañero.

La “Generación Dorada” marcó el primer gol y no lo festejó (estaba prohibido), pero la “Pulga” empezó a mostrar sus habilidades para ese juego y el empate no tardó en llegar, aunque el “10”, que había elegido a Barcelona como equipo, lo celebró con un grito burlón.

De inmediato, se levantó “Leo”, enojado, y le dijo que no había que celebrar los goles. El duelo siguió a cara de perro.

Al final, el partido terminó 4 a 2 para Messi/Lavezzi, pero ya sin burlas de por medio.