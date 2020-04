FÚNEBRES | 27 de abril de 2020

26/04/2020 - 22:54 Funebres

Fallecimientos

- Lisandro Antonio Coria (Santa María)

- Rubén Darío Martínez

- Néstor Darío Rodríguez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE, ELVIS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Sus padres Marcela y Diego, sus hermanos Ramiro, Leandro, sus tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Las Juntas (Dpto. Guasayan). Cobertura Norcen S.R.L.- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LASCANO, LEOPOLDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/20|. Sus hijos Leonel, Lautaro, Fátima, Gabriel, Leandro, su hermano Fabio, sobrina Pamela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementero La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MARTÍNEZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. Sus hijos Marta, Ana, Rubén, Maria del Milagros, Maria Alejandra, Maria Marta, h. pol. Mario, Diego y Sandra, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARTÍNEZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. Tita de Ledesma y sus hijos Daniel, Turi, Mario, Daniela y su nieta Fernanda acompañan con profundo dolor la partida de su vecino Martínez. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. Sus vecinos Nina, Claudia Céliz. Ariel, Valeria y Oriana participan con profunda tristeza la inesperada partida de su vecino Martínez. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. Flia. Kureza acompañan en este difícil momento a la flia de su vecino Martínez. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. Sus vecinos Josefina de Díaz y sus hijos Ana, Jorgelina y Raúl participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su flia. En este difícil momento.

OLMEDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Su esposa Albertina, sus hijos Romina y Ariel, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLMEDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Quien deja huellas en su andar por la vida, jamás será olvidado. Lita, Anita, Noemí Salazar, Mariana, Belén y Nadin Assef, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Sus hijos Fabián, Alejandro, Ricardo, Juan, Cristian, Pablo, Johana, Flabia, Natalia, Andrea, Javier, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ LINES, MYRTHA ZULLY (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Su hijo Dardo, hijo político Alejandra, nietos Esteban, Isabel, Félix, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

PAZ LINES, MYRTHA ZULLY (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Fue una triste noticia enterarme de tu fallecimiento, pero tengo que aceptar que la vida es así. Llevo en mi memoria los gratos momentos compartidos. Descansa en paz querida Amiga. Noemí, Lita, Anita Salazar, Mariana y Belén Lescano participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ LINES, MYRTHA ZULLY (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Olga Carabajal participa su fallecimiento y acompaña con oraciones a sus queridos hermanos Olga y Pucho Paz, en este difícil momento.

PAZ LINES, MYRTHA ZULLY (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Zuni Assis de Retamosa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Pucho y lo acompañan junto a su familia, elevando oraciones en su apreciada memoria.

RODRÍGUEZ, NÉSTOR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Su esposa Mabel, hijos Fernando, Ricardo, Erica, nieta PÍa, madre Leticia, hnos. Marcelo, Rubén, sobrinos, Liz, Leonardo, Rocío, hnos. pol. Carina, Claudio participan su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

TREJO, CARLOS BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. La Asociacion Santiagueña de Padres y Amigos de personas con Discapacidad Intelectual ASPADI, su centro especial CECLyT, su taller protegido de Produccion y toda la comunidad educativa, acompaña a la docente Emilia Herrera y a su familia por el fallecimiento de Carlos Bernabe Trejo, su compañero de vida. Rogamos al Señor les de la fortaleza para transitar este duro momento y con ello traiga la resignación y la esperanza que solo la fé sostiene.

TREJO, CARLOS BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Querido padre partiste de este mundo pero te fuiste dejando tu hermoso legado de eterno amor. Conservaremos en nuestros corazones los bellos recuerdos y los valores que nos enseñaste, fuiste un excelente padre, abuelo, hijo, tio, primo una maravillosa personal, aunque ya te fuiste nunca te olvidaremos, ni olvidaremos ese cariño tan grande y el amor que sentiste por tu familia y amigos. Que brille para el la luz que no tiene fin. Tu madre Pocha, tu hermana Cristina, tus hijos Junior, Carlos y Silvana, tus nietos Issa, Luisana, Facundo, Gonzalo, Lautaro, Brenda, Angus y demás familiares. Gracias papi por to y desde el Cielo cuida de nosotros. Se ruega una oración en su memoria.

TREJO, CARLOS BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. La familia Campos. Olivera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, CARLOS BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Su compañera de vida Emilia, su hijo Carlos Trejo, sus nietos Gonzalo, Lautaro, Brenda y Angus despidieron sus restos el 24/4/20.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

VARGAS, JUAN GABRIEL

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ROJAS, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. Hijo me dejas un dolor tan grande, hace 1 mes de tu partida y no pasa un día que no te recuerde. Sé que desde el cielo me cuidas y me das la fuerza para seguir adelante. Tu madre Margarita, tus hijos, nuera, yernos, tus amados nietos, tu hermana, cuñado y sobrinos, ruegan una oración en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SALAS DE HEREDIA, ELSA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Nuestro Ángel partió hacia un sueño mágico. Estas en un lugar que no logramos alcanzar, pero sabemos que tus abrazos caen con mucho amor sobre nosotros. Tus miradas, tus palabras, tus sonrisas lindas permanecerán por siempre en nuestros corazones. Este lunes 27 de Abril al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Su esposo Marcelo, su hijo Héctor y familia Heredia. Ruegan una oración en su memoria. " Que brille para ella la luz que no tiene fin".

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Su sobrina Luisa Acuña, sus sobrinos nietos Gustavo, Sebastián, Roberto Lazarte, Orlando Acuña participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁRDENAS DE BARRIONUEVO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. José Anibal, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Ritín y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CORIA, LISANDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. Su esposa Nilda Navarrete, sus hijos, Marcos, Anabel, Valeria, Yesica, Gabi, Dvid, Nati y Melisa, h pol, sus madre Rosa, sus hermanos Noemí, Rolando, Mónica, Rosa, Vero, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Santa maria, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Sus sobrinos, vecinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en Cementerio Cristo Rey (Loreto)- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel 4219787.