Indican que por la alta emisión, el dólar llegó a valores históricos

El cierre de los dólares bursátiles y del paralelo a valores récord por encima de los $110 durante la semana pasada, volvió a plantear el interrogante respecto de los motivos de este incremento y a cuál será el impacto inflacionario de esta alza.

Los economistas Rodolfo Santángelo (MS y Asociados) y Orlando Ferreres (OJF y Asociados) respondieron a EL LIBERAL algunos interrogantes relacionados con estos incrementos. En este sentido, al ser consultado Santángelo si esos valores de la semana pasada son un techo para el tipo de cambio, indicó: “No sé si es un techo. El dólar en $110 es un valor histórico para el tipo de cambio, hay que remontarse a la década del ‘80 para encontrar estos valores”.

A su vez, respecto de la consulta de cuáles fueron los motivos que llevaron a esta alza, apuntó: “El motivo principal más allá de las cuestiones sanitarias, de la negociación de la deuda y la incertidumbre, es que estamos en presencia de una política monetaria muy expansiva”.

Puntualizó que “la única manera de financiar desbalances y desequilibrios y gastos es emitiendo pesos y eso se puede ver en la tasa de interés muy baja que tiene la economía para colocaciones pasivas. Por ello, hay que asociarlo principalmente a la enorme liquidez que tenemos”.

Respecto de la posibilidad de traslado a precios de los valores del mercado marginal, señaló: “Creo que por ahora el escenario de dólar libre no va a tener una gran influencia sobre la tasa de inflación, al menos mientras dure la cuarentena. Creo que el segundo trimestre van a subir los alimentos y algunos productos que tienen fuerte demanda y otros que no. Vamos a tener una tasa de inflación parecida a cómo veníamos”.

No obstante, indicó que “cuando uno alarga el horizonte y se presenta para fin de año o principio del año que viene, hay una altísima chance que tengamos un desenlace inflacionario más alto que el que teníamos previsto a principios de año, sin descartar que se parezca mucho a lo que le pasó a Macri en sus últimos 2 años de Gobierno”. Por su parte, el economista Orlando Ferreres, apuntó que “a mi parecer hay un límite con los tipos bursátiles en $110 ó $111, y el paralelo más arriba, eso muestra un limite pero esta 70% más alto que el mercado oficial, por ese lado no esperamos un derrumbe más grande del tipo de cambio a través de los bonos”.

Destacó que “lo que impulsó esto fue la cantidad de dinero emitida”. Añadió que “da la impresión que no va a sufrir mucho la inflación porque esta dando cero la tercera semana de abril respecto del promedio de marzo, creo que ahí va a haber que absorber el dinero que disponen los bancos para que no haya exceso de liquidez, cae la recaudación y como no hay posibilidad de emitir deuda pública se tiene la emisión solamente que es un poco riesgosa pero hay que controlar”.

Agregó que “la inflación viene bien, no se ve mucha inflación en el mes de abril, prácticamente es muy escasa. En promedio da menos de 2% a pesar de que la cantidad de dinero en circulación aumentó bastante”, dijo el economista.

Al ser consultado sobre la proyección de la inflación a lo largo del corriente año, Ferreres dijo que “es del 60%”. “La cantidad de dinero que está circulando todavía no se fue a los precios, se fueron a los dólares”.