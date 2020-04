AFA aclaró que los ascensos se van a definir en la cancha

27/04/2020 - 15:25 Deportivo

La Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y el Torneo Federal A definirán sus ascensos "en el campo de juego", aclaró hoy el presidente de la AFA, Claudio Tapia, luego de anunciar que se dará por terminada la temporada regular de todas las divisiones por la pandemia de coronavirus.

"Chiqui" Tapia explicó que la metodología de ascenso en cada división "se definirá en su momento de qué manera se va a jugar" cuando la situación sanitaria en el país lo permita.

El modo de resolución estará vinculado con el tiempo disponible del año para jugar, dado que a partir de 2021 comenzará una nueva temporada de año calendario en todas las categorías.

Tapia ratificó el espíritu de AFA de "definir los ascenso en el campo de juego" pero mantuvo el suspenso sobre la modalidad debido a la imposibilidad de ponerle hoy una fecha de regreso al fútbol.

"Una cosa es cuándo nos gustaría volver y otra es cuándo va a pasar, algo que no lo sabemos porque no depende de la dirigencia del fútbol sino de las autoridades de Salud a nivel nacional", argumentó.

"En su momento, cada categoría de ascenso definirá de qué manera se van a decidir los equipos que suban. Primera B Metropolitana, C y D tiene el mismo formato y reglamento; mientras que Primera Nacional y Federal, otro", detalló.

A continuación se refiere el panorama deportivo de cada categoría al momento de la suspensión del fútbol por el coronavirus:

Primera Nacional

Los ascensos debían definirse en una final entre ganadores de cada zona y un Reducido, al que clasificarían el perdedor de esa final (a semifinales) y los tres mejores ubicados de cada zona.

El torneo será suspendido al promediar la fecha 21 y ya no volverá a jugarse en su etapa regular. Una posibilidad de definición es tomar la fotografía actual de la tabla y definir las clasificaciones. Entonces, Atlanta (puntero de la Zona 1) y San Martín de Tucumán (Zona 2) jugarían la final por el primer ascenso, aunque el presidente del "Santo", Roberto Sagra, reclamará que se les otorgue el ascenso directo.

Bajo el criterio de definición original, el Reducido lo jugarían el perdedor de Atlanta-San Martín más Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires y Temperley -por la Zona 1- y Defensores de Belgrano, Sarmiento de Junín y Deportivo Riestra -por la Zona 2-.

El perdedor de la final, en el reglamento original, se sumaba al Reducido, recién en las semifinales y ocupaba el cupo del equipo mejor ubicado.

Aunque otra idea que podría prosperar es cancelar esa modalidad y establecer dos Reducidos entre los ocho mejores de cada zona para que cada uno otorgue un ascenso a la Primera División.

Primera B Metropolitana C, y D

Estas tres categorías están estructuradas con un Torneo Apertura, que ya consagró a un campeón, y un Clausura, que no se completará.

La final entre ambos iba a ser el primer ascenso y el segundo lo definirían del 1 al 6 de la tabla general de la temporada, sin contar a los ganadores de cada torneo.

La posibilidad más concreta de definición es que la AFA otorgue el primer ascenso a los ganadores del torneo Apertura y que el segundo ascenso lo jueguen los 8 mejores ubicados de la tabla general, no los 6 primeros como estaba estipulado.

De producirse, Almirante Brown tendrá un cupo en la Primera Nacional en 2021; Cañuelas en la B Metropolitana y Liniers en la Primera C.

Federal A

El Federal A estaba dividido en dos zonas de 15 equipos. Los seis primeros al término de cada una de ellas iban a clasificarse a dos Reducidos para determinar los ascensos a la Primera Nacional.

El mejor segundo de ambas zonas debía jugar una final a partido único en cancha neutral con el perdedor de la final del Reducido de la B Metro por otra plaza en la segunda categoría.

En ese caso, la definición es un más compleja, ya que no es posible decidir que suban los primeros de cada zona, debido a que en ambos grupos no está definido qué equipo terminó en lo más alto de las posiciones.

En la Zona 1 lidera Güemes con 38 unidades, pero debajo se encolumnan Sarmiento de Resistencia con 36 y Chaco For Ever con 35, pero con un partido menos jugado, porque tuvieron fecha libre, cosa que no ocurrió con el puntero.

Por consiguiente, Sarmiento está en condiciones de superar a Güemes, mientras que Chaco For Ever lo podría igualar y, de ser así, debería haber desempate.

En tanto en la Zona 2, hay dos punteros: Villa Mitre de Bahía Blanca y Deportivo Maipú de Mendoza con 39 unidades; por lo cual tendrían que jugar un cotejo definitorio.

El certamen contaba con 30 fechas en su fase regular y se interrumpió en la jornada 23, a 7 del final establecido originariamente por el Consejo Federal de la AFA.

Por último, habrá que ver qué sucederá con el torneo Regional Amateur del Interior del país, que debe definir 4 ascensos al Federal A y recién estaba en su primera etapa y, para definir las promociones, se deben traspasar varias fases.