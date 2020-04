Salud mental: exigen que se garanticen los derechos de personas internadas en el marco de la pandemia

27/04/2020 - 21:21 País

El Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN) manifestó su preocupación acerca de la situación de las personas internadas por motivos de salud mental y consideró urgente garantizar que se estén cumpliendo los protocolos dados por las autoridades sanitarias para prevenir contagios por coronavirus de los trabajadores y profesionales de esos establecimientos.

“La situación de pandemia y de cuarentena no suspende las garantías de las personas”, afirmó María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del ORN, organismo creado por la ley nacional de Salud Mental en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa a fin garantizar la protección de los derechos humanos de las personas usuarias de servicios de salud mental.

Según Iglesias, hasta el momento no hay confirmación de ningún caso positivo de Covid-19 en establecimientos psiquiátricos, aunque sí hubo algunos casos sospechosos que luego fueron descartados.

Iglesias destacó dos preocupaciones fundamentales que su organismo -ante la ausencia de información- presenta frente a esta particular situación de emergencia sanitaria.

Por un lado, apunta a garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, considerando fundamental el derecho “a la accesibilidad, a la comunicación, a la información y a la prevención”, enumeró la funcionaria.

En segundo lugar, poder “verificar la aplicación estricta de las recomendaciones y protocolos adoptados por las autoridades sanitarias del país y los distintos DNU, para evitar la expansión de la pandemia”.

El ORN reclamó el derecho de las personas internadas a poder comunicarse con sus familiares, con profesionales, tener garantizado el acceso al derecho a la defensa y con el Órgano de Revisión, aún dada la complejidad existente en el contexto de la emergencia sanitaria.

“Formalmente nos dicen que tenemos contacto, pero efectivamente no hay vías claras de comunicación, ni abiertas, de los defensores con sus defendidos. No hay celulares, no hay acceso a la comunicación”, lamentó Iglesias, por lo que solicitó que “mínimamente haya un celular o teléfono por sala para poder comunicarse”.

Al observar lo ocurrido recientemente en algunos los geriátricos y para evitar que se repita en hospitales, hogares o residencias de salud mental, la secretaria ejecutiva de la ORN explicó que “las personas internadas por períodos prolongados e institucionalizadas son consideradas un grupo en alto riesgo físico y psicosocial, ya que constituyen un grupo de población vulnerable que presenta un mayor riesgo de desenlaces adversos e infecciones al convivir en estrecha proximidad con otras personas. De ahí que es imprescindible adoptar precauciones especiales para proteger a sus residentes y sus trabajadores”.