Prisión preventiva para un sujeto acusado de violar a la hijastra de 13 años

27/04/2020 - 22:11 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Frías, Roxana Cejas Ramírez, dictó la prisión preventiva de un individuo de 50 años, sospechado de abusar sexualmente de su hijastra de 13 años y someter a su esposa a reiterados maltratos.

Así lo dispuso la magistrada, al hacer lugar al requerimiento del fiscal Gustavo Benjamín Zavalía, en una investigación iniciada el 21 de marzo con la denuncia y detención del sujeto imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia”.

La historia se precipitó el 21 de marzo. La madre de la adolescente había salido de su casa para comprar comida y al regresar la encontró llorando en la habitación de su hermano.

Desencadenante

Según la investigación, la madre envió a la adolescente a la casa de un amigo y ella enfrentó a su ex pareja, de quien se encontraría separada hace casi una década.

Sobrevino la denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 3.

Luego, la menor fue conducida ante un forense del Poder Judicial, siempre con la sola noticia de que el padrastro la habría manoseado en los senos.

Sin embargo, la víctima se quebró y confió al forense que en realidad su padrastro habituaba encerrarla y accederla sexualmente.

Relato de madre

Al declarar ante los policías, la madre de la jovencita habría manifestado que la semana anterior su hija le informó lo que pasaba en ausencia suya.

“Mi hija me dijo que en más de una oportunidad, cuando yo estaba ausente, él la tocaba en sus partes intimas y quería besarla. Le reclamé y se molestó y hasta me gritó que todo era mentira”, agregó temerosa.

Rápido, la Fiscalía dispuso una exhaustiva investigación y recepción de testigos. Una de las primeras fue una amiga de la madre y de la damnificada.

La testigo habría señalado que el 18 de marzo, a las 22, se encontraba en una plaza con la adolescente.

Pelea con vecina

Arribó el padrastro ebrio buscando a la menor, pero ella se negó a acompañarlo, destacó.

Él habría comenzado a insultarla, gritándole que su madre era “una p... anda con m...” La vecina se puso firme y le dijo que la menor se quedaría con ella. El individuo se retiró.

Las dos mujeres charlaron y la chica le habría indicado que desconfiaba de su padrastro. En ese tono, su madre la ratificó luego al unírseles en la plaza. Ahondó que varias veces su hija le informó que él la tocaba en sus partes íntimas.

Sin casa

Al interrogarla, habría respondió a la vecina que no lo denunciaba porque no tenía dónde ir con sus hijos y que su ex siempre la amenazaba con correrla de la casa.

El 21 de marzo, cuando la testigo se encontraba en su domicilio, recibió un audio de whatsapp de la denunciante. Era la adolescente. Después, arribó la jovencita y le confió que mientras dormía, su padrastro quiso tocarla y manosearla y ella lo había echado, recordó la testigo.

Un mes después, la jueza Cejas Ramírez merituó todas las actuaciones y pruebas y dictó la preventiva del individuo por el plazo de dos años.

El desgarrador relato de la jovencita y la contundencia de los vecinos

Los asistentes sociales habrían informado a la Fiscalía que la menor señaló que era manoseada desde el invierno pasado. “Me tocaba la cola, cuando me quedaba con él. Un día se sacó la ropa y me quiso violar. Yo lo golpeé y corrí. Él, nos gritaba siempre, discutía con mi mamá y a nosotras nos insultaba”, habría relatado la menor.

Al declarar, sus vecinos habrían señalado que en el domicilio observaban que el acusado ingería alcohol y hombres proclives a las bebidas visitaban asiduamente a la familia.

Dictamen fiscal

Para la Fiscalía, “se encuentra justificada la existencia del delito imputado; se le ha recibido declaración el 9 de abril; existen indicios vehementes sobre la materialidad de los hechos, y elementos de convicción suficientes para sostener que ha sido responsable por los delitos que se le atribuyen. Y concurren los presupuestos para denegar la excarcelación”, enfatizó Zavalía. Todo ello fue resuelto satisfactoriamente por la magistrada.