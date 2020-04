Hoy: Martín Trovellesi, el base que dejó una huella en Santiago

28/04/2020 - 00:41 Deportivo

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva?

Más inspirada, no me acuerdo. Una de las más completas fue contra San Martín en Corrientes, jugando en Olímpico en el TNA.

2 ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

Creo que fue 27/28 puntos, jugando en Central Entrerriano contra Peñarol.

3 ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

Un televisado entre La Unión y Central Entrerriano. El relator dijo al aire que la patee.

4 ¿Acabó alguna vez sin puntos en un juego?

Uff, un montón de veces.

5 ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

Edgard Merchant. Por suerte lo enfrenté de grande y después lo tuve de compañero. Gustavo Martín también fue uno de los defensores más complicados que me tocó enfrentar.

6 ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

Cuando Montecchia volvió a Regatas, siendo uno de los jugadores que yo admiraba, me gustó defenderlo o poder competir contra él.

7 ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Sí, varias veces.

8 ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

Sí, también, por suerte fueron varias.

9 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

Difícil de elegir uno. Depende del momento, el estado de ánimo, supongo.

10 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

No, no tengo un predilecto, no sé cómo elegir el mejor. Creo que todos tienen su día malo y bueno, como cualquier persona.

11 ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Hace unos meses en el maxibásquet. En la liga, no.

12 Del 1 al 10, ¿cuánto conoce del reglamento del juego?

Mmm 9, por ahí me falta agarrarle la mano a los últimos cambios.

13 ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego?

No que yo me acuerde.

14 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

En los ‘90, cuando arrancaba en la B, era difícil ganar en cualquier estadio de Junín.

15 ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

La verdad que varios son muy lindos en el país por suerte, no tengo un favorito.

16 ¿Cuál es la mejor afición?

Tuve la suerte de jugar en varios lugares en donde había mucho sentido de pertenencia, tanto la gente de Gualeguaychú, San Nicolás, como de La Banda son de acompañar mucho.

17 ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

Fabio Demti y Gonzalo García.

18 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

No, la noche antes del juego no.

19 ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva?

Como compañeros, Marito Sepúlveda y Fernando Gutman, que además son amigos de esos que podés ver cada diez años y charlas como si lo hubieses visto hace dos días. Además tuve la suerte de jugar con el “Torito” Palladino y Gabriel Díaz, gente que además admiraba.

20 ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

Creo que la mayoría de mis amigos me los dio el básquet, así que no puedo elegir 5.

21 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

Por suerte vivimos en un país donde hay mujeres lindas en cada provincia.

22 ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

¡Cuando están durmiendo mis tres hijos y mi señora y yo podemos estar despiertos! (risas) ¡Que tampoco es garantía de nada! (risas).

23 ¿Cuál es su segundo deporte?

Me gusta mirar fútbol.

24 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Por suerte tuve muy buenos extranjeros de compañeros: Ryan Carroll, Dionisio Gómez, Antonio García, Anthony Glover, Charles Jones. Y enfrentrar: Laron Profit y Jason Osborne.

25 ¿De quién es hincha en el fútbol argentino?

De Boca.

26 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

El voto es secreto.

27 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Santiago, históricamente ha dado buenos jugadores. Sin dudas el más destacado es Cortijo y actualmente por lo que están haciendo el “Penka” y Gabriel Deck ya están también en la historia del básquet de Santiago.

28 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

Ginóbili, Nocioni, Scola, Oberto y de base estoy indeciso puede ser Campazzo, Prigioni, Sánchez o Montecchia.

29 ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

“Magic” Jhonson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan y Shaquile O’Neal.

30 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí, tengo 3 bendiciones (risas).