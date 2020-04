José Alfano: “Me parece justo que no haya descensos”

28/04/2020 - 00:54 Deportivo

Una vez que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmara lo que era un secreto a voces como la decisión de dar por concluida la temporada y anular los descensos por los próximos dos años, EL LIBERAL consultó al titular de Central Córdoba, ingeniero José Alfano. Tal como lo había expresado con anterioridad, el presidente de la entidad del barrio Oeste señaló que la decisión tomada fue la más justa.

“Me parece algo absolutamente justo. En particular creo que la Copa de la Superliga no debió haber comenzado. Me parece justo que no haya descensos. Si bien Central Córdoba entró en posición de descenso en el último partido, faltaban diez más y éramos seis o siete clubes los que estábamos en una situación similar. Al no haber perspectivas de cuando se puede jugar, lo más lógico es concluir el campeonato y la situación de que no haya descensos”, argumentó.

Alfano espera que su club pueda sacar provecho de esta situación no deseada por nadie. “Central Córdoba tiene que pensar que ésta es una situación muy particular que nos habilitaría, con la experiencia que hemos adquirido, a poder trabajar y planificar con mayor tiempo los nuevos años por competir”, reflexionó.

El presidente ferroviario no cree que el hecho que no haya descensos haga bajar el nivel de la competencia en la máxima categoría del fútbol argentino. “En particular no creo que esto habilite a que puedan bajar la calidad o el nivel de los equipos. Los grandes van a querer seguir siendo grandes, nosotros vamos a querer mantenernos y los que estén en el medio van a estar ante la misma situación. No creo que los planteles pierdan calidad”, mencionó Alfano.

Las finanzas

Al referirse al aspecto económico para el club en los próximos meses, manifestó: “Nosotros en Superliga tenemos uno de los planteles con menor presupuesto. Tendremos que ver cómo resolvemos financieramente estos dos meses que vienen, mayo y junio, y de ahí en adelante planificar. Todo esto una vez que se tenga el horizonte de cuándo se puede volver a jugar”.

Otro de los desafíos que tendrá Central Córdoba será el de armar un plantel prácticamente nuevo para cuando retorne a competir. “La mayoría de los jugadores tiene contrato hasta el 30 de junio. Son muy pocos los que tienen uno o dos años más, solo algunas apuestas que tenemos. Los vínculos son hasta el 30 de junio y no hay nada establecido de que se prorroguen los contratos ni nada parecido”, reveló acerca de uno de los interrogantes que más se plantean los futbolistas en estos días.

Todavía no está definido cuando se volverá a jugar, pero está claro que, hasta fin de año, será a puertas cerradas. “Entre cuotas sociales, que no se están cobrando por la restricción de movimiento, y recaudaciones, representa el orden del 25 al 30 por ciento de nuestro presupuesto, eso implica que va a haber un déficit por jugar a puertas cerradas”, explicó.

“Por lo pronto, Central Córdoba sigue estando en Primera A, son dos años en los que tenemos que hacernos fuertes, competir y mantener al fútbol de Santiago en lo más alto”, concluyó Alfano.

El nuevo entrenador definirá el plantel

Alfano dejó en claro que Central Córdoba deberá rearmar el plantel debido a la situación contractual. Pero también explicó que, antes, se resolverá lo del nuevo entrenador. En ese sentido, reiteró que Omar De Felippe sigue siendo el único candidato y que “tiene conocimiento de los jugadores que tenemos”.

“Estamos en contacto permanente, esta semana vamos a volver a hablar. Pero quisiéramos tener un horizonte de cuándo se volvería a jugar. La estimación que se tiene es que recién se podría hacerlo a fines de septiembre. Y el hecho de volver a entrenar, va a depender de los criterios sanitarios que lleva adelante el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia”, comentó el presidente ferroviario.