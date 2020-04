Guillermo Raed: “Castigar a un equipo con el descenso sería dramático e injusto”

28/04/2020 - 00:56 Deportivo

Si bien era partidario de que los torneos pudieran concluir con su reglamento establecido, es decir con ascensos y descensos, el presidente de Mitre, Guillermo Raed, entendió la decisión tomada por AFA ya que no se podrá completar el calendario previsto.

“A los fines de evitar polémica, que a raíz de esta decisión va a haber seguramente, lo ideal era que los torneos se terminen como estaban originalmente planteados y ajustándose al reglamente original. Porque cualquier decisión que se tome con respecto a definir algo, alguien puede sentirse perjudicado”, manifestó sobre su postura.

Al no poder concluirse los torneos, Raed justificó la decisión de anular los descensos, pero no los ascensos (se definirán en la cancha). “Si se interrumpe el campeonato, con una buena parte por jugar, castigar a un equipo con el descenso sería dramático e injusto. De la misma forma, sería injusto que un equipo que peleaba por ascender, se lo deje sin la chance de seguir peleando”, explicó.

“Con respecto a la temporada que viene, atento a que esta pandemia va a dejar secuelas muy fuertes en el aspecto económico de los clubes, con buen tino creo que se suspendieron los descensos para todo el año 2021”, agregó.

Al no estar peleando el ascenso, es probable que Mitre no juegue hasta el año próximo. “Es una de las alternativas que se está barajando. Hacer un mini torneo con los equipos que tengan posibilidades de ascender. Con respecto al resto, no se ha dicho nada todavía”, confió Raed al respecto.

Al igual que en casi todos los equipos del ascenso, el 95% del plantel de Mitre tiene contrato hasta el 30 de junio, por lo que podrían estar parados casi un año. “Lo trataremos oportunamente y cuando haya una decisión cierta y concreta al respecto”, analizó el titular de la entidad del barrio 8 de Abril.