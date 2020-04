Eduardo Makhoul: “Somos respetuosos siempre de lo que decida AFA”

28/04/2020 - 00:58 Deportivo

Según los dichos de Claudio Tapia, Güemes deberá definir el ascenso a la Primera Nacional en la cancha, aunque aún no se sabe cómo ni cuándo. “Nosotros somos respetuosos siempre de lo que decida AFA y esperaremos el momento cuando se decida de qué forma se va a jugar para definir los ascensos. No podemos adelantarnos a nada si no sabemos cuál es la decisión y cómo quieren definir. Pero lo que ellos decidan está bien porque somos un club que está acompañando un proyecto y nos prepararemos para definir de la forma que sea”, dijo Eduardo Makhoul, presidente de Güemes, en diálogo con EL LIBERAL .

Consultado sobre el tema contractual de los jugadores, el titular gaucho fue cauto. “Todavía no quiero hablar nada hasta que no dejen en claro ellos cuáles son las medidas, debido a que los jugadores que tienen contrato vencen el 30 de junio”, analizó.

“No hay nada claro todavía, vamos a esperar que pase el tiempo. Ahora la prioridad sigue siendo la salud. Cuando termine todo esto de la pandemia y si Dios quiere está todo bien, ahí veremos como se presenta esto y de esa forma seremos obedientes y vamos a acompañar”, acotó.

El tema contractual es clave porque, en caso de liberarse el mercado, los equipos que peleen el ascenso deberían rearmarse. De todas formas, Makhoul insistió en mantener la cautela: “Todavía no está claro como será la definición. Cuando esté claro, nos prepararemos. Ellos nos darán las pautas de cómo quieren que se termine esto y de esa forma vamos a acompañar”.

“Estamos preocupados con esta pandemia que no sabemos cuándo ni cómo terminará. Todavía no podemos decir si el fútbol va a volver en agosto, septiembre u octubre. Solo Dios sabe”, concluyó.