El final de la pandemia le pondrá fecha a la Marcha de los Bombos

28/04/2020 - 21:16 Pura Vida

Una de las primeras medidas que se tomaron a nivel mundial ante la pandemia del coronavirus fue la cancelación de los espectáculos masivos. Así quedaron suspendidos shows, giras y distintos tipos de eventos. Y según estiman los especialistas, ese sector será uno de los últimos en reactivarse. Por eso, Teresa Castronuovo, creadora junto a Froilán “el Indio” González de la tradicional “Marcha de los Bombos” que se realiza cada mes de julio en Santiago del Estero, es muy cautelosa al hablar de su posible realización en algún momento de este año.

“Hay un 99,9 % de probabilidades de que la marcha no se realice el 18 de julio, como estaba previsto. Entendemos el entusiasmo de la gente que llama y pregunta, pero la tarea principal en este momento es la de cuidarnos, quedándonos en casa”, señaló Teresa, en comunicación telefónica desde el patio de la Boca del Tigre.

Y agregó: “Nadie tiene la varita mágica para saber cuándo va a terminar esta pandemia. Pero no podemos caminar en contra de una situación tan extrema y tan delicada como la que estamos viviendo. Vamos a caminar a la par de las medidas que se vayan tomando a nivel provincial y nacional”.

Si bien Teresa admitió que “está en nuestro corazón el deseo de hacerla en algún momento del año, aunque sea en diciembre, y aunque seamos unos pocos los que marchemos de manera simbólica, porque es la esperanza de que esto pase la que mueve esa intención”, sabe que hoy no es el momento de pensar en una reprogramación.

“Éste no es un tema para tratar con las instituciones gubernamentales ahora, porque ellos están enfocados en cuestiones más importantes que tienen que ver con la salud de todos. Y no hay que ser irresponsables. Si queremos salir rápido de esto hay que quedarse en las casas. Sino esto va a continuar sin fin”, remarcó.

La esperanza que une a todos es que la pandemia por el coronavirus se disipe y permita comenzar a proyectar el futuro, algo que por ahora no es posible porque se vive el día a día.

“Cuando todo este panorama cambie vamos a poder volver a hablar no sólo de la marcha de los bombos, del espectáculo de los teatreros que suelen brindar cada 24 de julio, y por qué no de un festejo por los 200 años de la Autonomía Provincial. Pero tenemos que esperar, y acompañar las medidas preventivas”, comentó.

“Es alocado pensar en hablar de festejos en este momento. Te imaginas que la gente que está a cargo de cuidarnos como ciudadanos, la ministra de Salud, el gobernador de la provincia, se levantan cada mañana sin saber con qué se van a encontrar. No saben si les van a decir que hay dos casos nuevos, hay tres casos... Me pongo en el cuero de ellos y me tiemblan las piernas”, señaló.

El patio en silencio

Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio argentino, el Patio del Indio Froilán también quedó en silencio. Sin embargo, la tecnología les permite recrear a través de las redes sociales ese encuentro dominguero con el envío de videos.

Desde distintos puntos de la provincia, de la Argentina y el mundo, los amantes de las tradiciones santiagueñas se reúnen cada domingo en la cuenta de Facebook de la Fundación del Patio para compartir la escena que preparan en sus propias casas y con la cual recrean ese espacio de recreación, vínculos y baile.

“A lo largo de esta cuarentena se cayeron dos bancos y dos quinchos, es como que hubieran entrado personas y los hubieran empujado. Te puede parecer loco, pero a mí me hace pensar en la energía de la gente que es la que sostiene este lugar”, contó “Tere”.

Y compartió otra imagen que le ronda en la cabeza y que la conecta con la preocupación que vivieron sus antepasados, también a raíz de una pandemia. “Yo tenía seis años cuando pasó lo de la poliomilitis, y me acuerdo de la desesperación de mi madre; de las madres que nos envolvían las piernas en sábanas blancas porque decían que el blanco ahuyentaba el mal. Así también pintaban las casas, los cordones y los troncos de los árboles con cal. Yo vivo con una sensación de incertidumbre y con la seguridad de que nadie está exento de que sea tocado por la pandemia. El ser humano ha quedado reducido a su mínima potencia ante este enemigo invisible que nos obliga a cuidarnos entre todos”, reflexionó. l