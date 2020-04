FÚNEBRES | 29 de abril de 2020

28/04/2020 - 23:23 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Daniel Eduardo Lami

- Ruperta Sequeira (Beltrán)

- Ramón Protencio Soria

- Maruca Josefa Barracuet

- Gilda del Valle Orieta (La Banda)

- Mario Jacinto Jiménez

- Hugo Rubén Campos

- Luis Sández (La Banda)

- Nélida Alegre de Papi (Bs.As)

Sepelios Participaciones

BUCCI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposo Ulises, sus hijos Viviana, Laura, Ulises, Alber, hijos políticos Carlos, Maria, Jose, Carmen, nietos Nacho, Bruno, Guada, Maria del Carmen, Maria José y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus hijos: Victoria y Juan, sus hermanos: Pampa, Tere, Viki y Mine y sobrinos part, su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Señor, mi querido sobrino Huguito ya está ante tu presencia, te doy las gracias por haber permitido que disfrute en sus últimos tiempos de vida, de su compañía. Su tía Nilda Campos, sus hijas Susana de Banegas y flia. Mecha de Orieta y flia ruegan oración en su querida memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su tía política Cerafina Torrez Vda. de Campos, sus hijos Roberto Campos y flia, Ricardo Campos y flia, Nora Belén y Cecilia participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Luisa Chequer y sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana Prados participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Eugenio Prados acompaña a su novia Victoria Campos en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones por su descanso eterno.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. El Señor quiso lo mejor para vos, después de esta larga lucha ... descansa en paz. Raquel Díaz, Oscar y Gastón Gauna, sus hermanos Roberto y Luis Díaz y flias. Participan muy acongojados la temprana partida a los cielos de su más caro amigo y hermano del alma, Huguito y ruegan al Altísimo que te dé el goce eterno de la serenidad del Edén y la luz que no tiene fin.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus ex alumnos del IES Nº 8 Angela Capovilla de Reto, profesores, Adriana González, Ma. Angela Pieroni, Marcelo Mendieta, Mariana Lobo, Olga Ponce de León y Ana Cecilia Campos participan con profundo dolor el fallecimiento de su eximio profesor.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Marta Barrientos, Rita Ledesma y familia participan con suma tristeza el dolor por el fallecimiento de su querido amigo Prof. Hugo Campos. Sus erstos se inhumados en la víspera.

CAMPOS, HUGO RUBÉN Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. La comision directiva de CISADEMS, cuerpo de delegados y amigos, lamentan el fallecimiento del Prof. Hugo Campos, quien fuera Secretario Adjunto de la Entidad y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. La llovizna fina se confunde con mis lágrimas... Y no quiero llorar...Anoche te soñé querido amigo. Con claridad absoluta escuché tu voz que me decía: -¡Cristinica, Cristinica!!! Así me llamabas, como aquel personaje de literatura española... Cuántas horas de lecturas compartidas... Intuí que algo estaba pasando porque, además, una angustia tremenda apretaba mi garganta. Finalmente supe el porque... Estabas desplegando tus alas. Estabas preparándote para ese viaje infinito... El destino, las circunstancias o vaya a saber qué, no permitió que tanto yo como el grupo lindo que conformamos desde hace tantos años (Raquel, Matilde, Tere, Ada, Chiqui, Eugenia y yo ) pudiéramos acompañarte... Hasta siempre Hugo Campos!!! Hasta siempre amigo-hermano!!! Y vuela muy alto, como sólo tú sabes hacerlo!!!

La fina lluvia otra vez, se mezcla con mis lágrimas!!! Tus amigos Raquel y Oscar, Cristina y Rolando, Maty y Vicente, Ada y Cacho, Marica y Cucu, Chiqui y Tere, te despiden con inmenso amor.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. La Caja Social del Colegio Absalón Rojas despide con hondo pesar a su querido compañero y amigos. Su recuerdo jamás se borrará siempre estarás presente en nuestros corazones. Que brille para el la luz sin fin. Eleva oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Norma Sayago, Rita Ledesma, Lucy Kobilañsky de Peralta, Amalia Domínguez, Lucho Quadrelli y todos los miembros del grupo Nuevos Caminos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y colaborador. Acompañan a su familia en el dolor y la oración.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Hugo Delibano Torres, su esposa Negrita Suasnábar y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo y colega. Se ruega una oración en su memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo (H) y sus nietos acompañan a su querida amiga y demás familiares en este momento de dolor. Desean para ellos una pronta resignación.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Stella Bernasconi y familia participa con honda tristeza el fallecimiento de un docente ejemplar: el profesor Hugo Campos, un gran directivo, una persona admirable e íntegra, valorado por alumnos, colegas y amigos. El relieve de su nombre consuele a sus familiares en este gran dolor. Se ruegan oraciones por él.

CAMPOS, HUGO RUBÉN Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Amigo querido. Dr. Aldo David Molina, su esposa Amalia Sayago, sus hijos Cecilia, Eugenia y Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Hugo Letari y Ramona Sayago, sus hijos Juan Ignacio y Mauro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Edmundo Aurelis y Fanny Sayago y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo hermano de la querida Marta, la acompañan en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

JIMÉNEZ, MARIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Su esposa Yolanda Antonia, sus hijos Mario, Fernando, Marisa, nietos Emilia, Marito, Cecilia, Matías, Viviana, Joaquín, Keila, Ignacio, Florencia, Patricia, h. pol. Cristina y Marcos participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cem. El Descando. Servicio ORG., ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LAMI, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Su madre Lidia Martínez, su hijo Lucas, sus hermanos Mariano, Marcelo, Alejandra y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

MONTENEGRO, HORACIO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/20|. Sus amigos Anita, Graciela, Felix y Josefina Acuña Alfano, acompañan a Unca, Doly y Ana María e hijos en este triste momento.

RODRÍGUEZ, NÉSTOR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 33 Nstra. Sra. de las Mercedes participa con dolor el fallecimiento del hermano de la vice directora Lic. Fabiana M. Rodriguez. Rogamos una oración en su memoria.

SORIA, RAMÓN PROTENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Toda su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SPECIALE DE LÓPEZ, SILVIA MIGUELA DEL VALLE (PICHINA)

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

ACOSTA, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|.Tu partida nos dejo un dolor y un vació tan grande, ya hace 2 años que te fuiste y no pasa un día que no te recordemos , te extrañamos Julia.Sabemos que desde el cielo nos cuidas y nos das la fuerza para seguir adelante. Tu esposo Mario, tus hijos, nueras, y, tus amados nietos; tus hermanas/os y cuñados/as ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GODINO, JUAN CARLOS

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRACUET, MARUCA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su hijo Gabriel Libio Gambone su hija politica Adriana Chamut sus nietos Nicolas, Marco, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRACUET, MARUCA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé, sus hijos Guido, Valentina y Mikaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRACUET, MARUCA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Los amigos de tenis (siesteros) deL S.L.T.C., de su hijo Gabriel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, GILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus hnos Marta y Cacho hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio de la Cañada dto Figueroa SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNDEZ, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su hermana Elsa Suárez, su concuñado Hugo Manfredi y sus hijos Mauricio y José Ignacio, participan Milena y Benicio.

SÁNDEZ, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su prima política Mimí Bellido, sus sobrinos Andrés, Germán y Ale elevan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

SÁNDEZ, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Manuel Manfredi y Nora Coronel, sus hijos Manuel, Hugo, Alicia y Daniel, nietos Valentina y Mateo participan con dolor su fallecimiento. Dios lo tenga en la gloria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORIA, LISANDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. Personal directivo, docente, personal administrativo y de maestranza del Colegio Cristóbal Colón, participan el fallecimiento del papá del Prof. Marcos Coria. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE SCASSO, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/20|. Tía Dolo: hoy hace nueve días que partiste al encuentro del Señor. Fuiste ejemplo de esposa, madre, hermana ... pero sobre todo te destacaste por tus firmes convicciones cristianas. Tus sobrinos César Edgardo y flia, Omar Eduardo y flia y Cecilia Coronel lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en tu querida memoria.

SEQUEIRA, RUPERTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus hijos Ricardo, Manuela Mónica, Manuel y Cristian, nietos, bisnietos, tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.