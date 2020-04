“Ricky” Janovich: “Gané un prime con mi hermano haciendo de resorte del acelerador”

28/04/2020 - 23:37 Deportivo

Por Daniel Vera

facebook.com/daniel.vera

El rally tiene un ambiente muy especial. Se corre en medio de la adrenalina y todo lo que rodea a un piloto de esta especialidad. Aquí se ve la capacidad de un conductor con olor a tierra y su magia para manejar un vehículo que está armado para la ocasión.

Cualquier distracción puede ser fatal. La concentración y el compromiso con el volante y el equipo es clave para tratar de sobrellevar un terreno que por lo general se torna peligroso en todo su recorrido.

Y de eso el que sabe mucho es el bandeño Ricardo Janovich, más conocido como “Ricky” entre los tuercas. Tanto conoce el hijo de Milan Janovich (reconocido preparador de autos en Santiago) que una vez terminó ganando un prime con un auto acelerado a fondo y con su hermano “Lucho” como protagonista al final.

“Cuando levanto el acelerador, el auto que era un Fiat 147 queda acelerado a fondo. Se había roto el resorte y se iba con todo hacia adelante sin que hubiera forma de pararlo”.

Así empezó el relato “Ricky” que estaba participando de una carrera en Catamarca y el prime era entre Palo Labrado y Portezuelo, un clásico de esa ciudad.

“Lo aceleraba y el cable no volvía. Ahí le dije a mi hermano Lucho (que era el navegante) que use la mano para que haga volver al pedal del acelerador, función que cumplía el resorte que se había roto. Realmente fue un prime sin hoja de ruta y con mi hermano que iba prácticamente suelto dentro del auto y apoyado en el tablero. Cada vez que soltaba el acelerador, él con su mano lo empujaba para atrás. Fue increíble porque encima terminamos ganando el prime y sin hoja de ruta”, acotó.

Superado por un ...avión

Pero la siguiente historia también es fenomenal.

“Esto fue recientemente. Fuimos con mi hijo Mauro a correr en Casilda, Santa Fe. Veníamos bien y tranquilos en un prime. Después de una curva de 90 grados, agarramos una recta y de repente veo que del lado de la ventanilla de mi hijo, aparece como que alguien nos quería pasar. Me preocupé en ese momento, pero en realidad había sido el avión que transmitía la carrera y que se había acercado a nosotros. Obvio que en un vuelo rasante nos pasó (risas)”, afirmó.

La última anécdota del piloto bandeño trajo un conflicto familiar en plena carrera.

“Cada anécdota que tengo con mi hermano. Una vez salimos a hacer la hoja de ruta con un auto similar al que íbamos a usar para la carrera, y cuando estábamos en los 10 kilómetros del trazado y en una zona donde no había nada para comprar, él me dice que se había olvidado la lapicera negra para anotar. Imaginate. Tenía que dar toda la vuelta para buscar un crayón”, señaló.

La situación en ese momento se puso tensa entre los hermanos que venían en el auto a una velocidad poco normal, a tal punto que Lucho (el navegante) se enojó tanto que se arrojó del vehículo en marcha.

“Me insistió tanto que se iba a tirar si no paraba el auto, y como yo no le hice caso, terminó cumpliendo con la amenaza. Yo no lo podía creer. Venía en la tercera velocidad. Se raspó hasta las cejas”, completó el relato “Ricky” que tampoco paraba de reirse ayer cuando lo recordó.

Los Janovich son así. Viven y sienten el rally como ninguno en esta provincia. La vida también transitan de la misma manera que lo hacen arriba de un auto, con alegría, pasión y mucho entusiasmo.

FICHA PERSONAL DE UN PILOTO TODO TERRENO

Nombre completo: Ricardo Janovich

Edad: 50 años.

Fecha de nacimiento: 03/11/1969

Estado civil: casado.

Profesión: mecánico.

Nombre de su esposa: Mariela Franch.

Nombre de sus hijos: Mauro, Gabriel y Valentín.

Nombre de sus padres: Milan Janovich y “Porota” de Janovich (fallecida).

Nombre de sus hermanos: Luis y Mario Alberto (fallecido).