Vélez, Unión Santiago y Sportivo Fernández siguen en carrera

29/04/2020 - 00:07 Deportivo

Tras la resolución adoptada por AFA en cuanto a la presente temporada de sus torneos, el Consejo Federal se expidió en el mismo sentido en cuanto al Torneo Regional Federal Amateur. Es decir que también dio por concluido su certamen, pero a su vez confirmó que los 98 equipos que continuaban en carrera tras superar la fase previa, dirimirán los cuatro ascensos al Federal A en un nuevo torneo que se disputará en el segundo semestre de este año.

Unión Santiago, Vélez Sársfield de San Ramón y Sportivo Fernández son los tres clubes de nuestra provincia que se encuentran dentro de esos 98, por lo que mantienen intactas sus chances de ascender.

El artículo 1 de la resolución del Consejo Federal dice: Dispongase la suspensión definitiva del Torneo Regional Federal Amateur.

Mientras que en su artículo 2 se detalla lo siguiente: Prevéase la organización, reglamentación y programación de un nuevo Torneo Regional Federal Amateur para el segundo semestre del corriente año, donde tendrán derecho a participar exclusivamente los noventa y ocho (98) clubes que a la fecha de suspensión de la competencia referida se encontraban participando de la misma, y que pondrá en juego cuatro ascensos al Torneo Federal A de la temporada 2021.

Tanto Unión Santiago como Vélez y Sportivo, al igual que los otros 95 clubes implicados, no serán obligados a jugar ya que el artículo 3 menciona que se establecerá un tiempo de confirmación para participar del torneo y que “la no participación al mismo no tendrá aparejada ningún tipo de sanción disciplinaria para las instituciones con el derecho adquirido por el presente despacho”l