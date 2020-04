Docente fue golpeada por su ex pareja, quien fue a su casa a ver a hija

29/04/2020 - 01:33 Policiales

Los casos de violencia de género e intrafamiliar en La Banda no cesan. Una docente -de 36 años- se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y contó que su ex pareja, con quien tienen una niña, se presentó en su casa y la golpeó.

El repudiable episodio se registró cerca de las 20.30, cuando la víctima se encontraba en su domicilio junto con su hija -de 9 años- en su casa del barrio Los Lagos y apareció su ex concubino, con la excusa de ver a la menor.

La víctima, docente, contó que está separada legalmente del acusado desde hace varios meses y que éste mantiene una relación amorosa con otra persona, la cual la menor no acepta y está afectada psicológicamente por la situación.

Según expresó la docente, el acusado -de 37 años, residente en el barrio Primero de Mayo- tras ser recibido le pidió ver a la niña. La mujer fue a buscarla, pero esta se negó a atenderlo.

La educadora regresó nuevamente hasta donde estaba su ex y le informó que su hija no quería salir de la casa para atenderlo. Los dichos de la víctima no fueron aceptados por el sujeto, quien comenzó a insultarla.

No conforme con ello, según denunció la maestra, la tomó del cabello y le manifestó: “Por tu culpa mi hija no me quiere ver” y además que ella pone a la niña en su contra.

Ayuda

La mujer gritó y trató de defenderse para que los ataques cesaran. Allí su madre -que escuchó su pedido de auxilio- salió a la vereda y logró que su ex yerno dejara de agredirla.

Cuando la madre de la víctima le expresó que llamaría a la policía, el acusado subió a su automóvil y se retiró del lugar. En el caso intervino la Dra. Marta Elena Ovejero -coordinadora de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar- quien ordenó que la docente sea examinada por la médica de Sanidad.

Además requirió que se notifique al acusado de una prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima.

Luego se le instaló a la docente las aplicaciones de asistencia a las víctimas de violencia de género. l