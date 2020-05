La defensa del ingeniero en Sistemas detenido asegura que su detención es “injusta”

29/04/2020 - 06:06 Policiales

El ingeniero en Sistemas y empleado judicial del área de Informática, detenido el lunes sospechado de estar involucrado en el robo de armas de fuego del Poder Judicial de la provincia, será indagado hoy por la Fiscalía a cargo de la investigación. Su abogada defensora anticipó a EL LIBERAL cuál será la versión del acusado y asegura que es inocente y que su detención fue ‘injusta’.

La declaración de imputado se llevaría a cabo hoy en horas de la mañana a través de una plataforma virtual. La fiscal del caso, Dra. Natalia Saavedra endilgaría al ingeniero la figura de ‘peculado’, es decir que éste se enriqueció con bienes del Estado.

El especialista en Sistemas será asistido por su abogada defensora, Dra. Sandra Zemán. La letrada recomendaría a su pupilo brindar su declaración y contar su verdad.

En diálogo con EL LIBERAL, la Dra. Zemán anticipó parte de lo que será la versión que dará el ingeniero apresado: “El recuerda un viaje, él es prosecretario de Informática de Tribunales, encargado del mantenimiento de Sistemas de Informática de todas las jurisdicciones (judiciales)”, comenzó señalando.

“Viajó, según recuerda, en mayo y julio y en una de esas dos oportunidades, cuando estaba por regresar, le pide y le insiste el juez que estaba en ese momento que traiga armas de fuego, armas blancas, lazos y otros secuestros”, continuó.

“Eran para decomisar, no estaban en buen estado de conservación, ocupaban lugar, no tenían expedientes adjuntos, ni identificación, sólo había una hoja escrita a mano alzada como una especie de inventario que no era tal”, detalló la letrada.

Seguidamente agregó: “Antes de que emprendan viaje, le hacen firmar un papel, pero eso no quiere decir que él haya estado comisionado para eso, porque esa no es su función”.

“De acuerdo con lo que declararon otras personas, corroboran que regresaron a esta ciudad alrededor de las 23 y lo dejan primero a él, en cercanías de Aguirre y Libertad, luego a otros técnicos y luego el chofer se suponía que se había ido a su casa”.

“El responsable de la camioneta es el chofer y de la eventual carga”, remarcó Zemán.

“¿Después de meses, recién ahora se vienen a dar cuenta si llegaron o no las armas al depósito? Esa no era la función del ingeniero”, reiteró la abogada defensora.

“Estamos hablando de algo que ocurrió hace un año. Detenerlo a él diciendo que existían riesgos procesales, en medio de una pandemia; a dónde se va a escapar, tiene domicilio y trabajo fijo, sin antecedentes, lo hubiesen citado para que él dé la versión de los hechos”, aseveró la letrada.

“El chofer habría dicho que le dejó dos armas al ingeniero, dentro de las armas secuestradas, no hay ninguna de las que hizo referencia Rodríguez. No entendemos cuál es el sentido de querer ensuciar a mi representado”, afirmó la Dra. Zemán.

“El allanamiento dio resultados negativos, nunca tuvo en su poder las armas”, acotó.

Sobre los planteos que realizará, la defensora del ingeniero detenido, adelantó: “Se va a atacar el auto imputativo de peculado, que significa que él como funcionario público se enriqueció con bienes que están sometidos a la protección de Estado, pero a él no se le secuestró nada”.

“La imputación es errónea. No hay relación con esta gente; no tiene ningún tipo de contacto con el otro detenido. Mi representado ya entregó su celular para que lo verifiquen, es injusta y arbitraria la detención”, aseguró.

“Voy a pedir la nulidad de la imputación y la inmediata excarcelación porque no existen riesgos procesales”, concluyó la Dra. Zemán.l