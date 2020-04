La pandemia se cobró otra pareja

29/04/2020 - 20:44 Pura Vida

Tras un sinnúmero de especulaciones que vienen tejiéndose desde que Laurita Fernández viajó a principio de este año a Nueva York sin la compañía de su novio Nicolás Cabré, la bailarina finalmente admitió públicamente que la relación llegó a su fin después de casi dos años de amor. Y atento a los tiempos que corren, el adiós se realizó por videollamada, ya que había dejado de convivir.

“Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado”, se sinceró Laurita en el programa que conduce Ángel De Brito por El Trece; y detalló que la ruptura fue por teléfono. “No quedaba otra manera”.

La exjurado del “Bailando por un sueño” también se apuró en aclarar que en la ruptura no influyó nadie, en relación con el rumor que echó a rodar Yanina Latorre sobre un supuesto enojo por un mail que descubrió de Cabré hacia su expareja, la cantante Josefina Silveyra. “Este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estábamos desencontrados”, aseguró. Y agregó: “Dijimos que antes de empezar a discutir lo mejor era tomar una distancia. Quizás si hubiésemos seguido hubiésemos empezado a discutir. Y esas cosas desgastan la relación”.

A poco de tomar distancia del actor, Laurita Fernández se permitió reflexionar sobre qué cosas los condujeron a este final, y entre ellas destacó el hecho de haber compartido mucho tiempo durante la temporada de verano, cuando protagonizaron en Mar del Plata la obra “Departamento de soltero”. “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempo juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas con las que no estábamos de acuerdo”, reveló.

“Cada uno sabe muy bien lo que quiere y lo que hace bien. Y cuando eso pasa, es mejor tomar una distancia”, siguió e hizo hincapié en que todavía “hay mucho amor” entre ellos. “Para mí era una relación súper importante y no me arrepiento de lo que dije, lo que sentí y lo que siento”.

Mientras el actor Nicolás Cabré optó por blanquear la separación cambiando la foto de su perfil de whatsapp adonde se los veía juntos, Laurita recordó incluso que su viaje a Nueva York, sin su pareja, en compañía de un amigo bailarín resultó revelador: “Me volví a conectar con cosas que me dí cuenta que me apasionan y que, sin querer, estaba dejando de lado. No por culpa de Nico, pero eso no estaba bueno”, confesó.

También admitió que le costó tomar la decisión, precisamente porque la cuarentena la iba a obligar a atravesar este momento en soledad. “Hubo días que estaba arriba y otros que no tenía ganas, que estaba triste y también me lo permití. Esto es muy duro para todos. En otro momento hubiese hecho mil cosas para no pensar, pero me estoy entregando a lo que me pasa y eso también está bueno”, reconoció y señaló que “llora mucho”.

Lapidarios con Cabré

Antes de la conversación telefónica que tuvo con la bailarina, el periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito, fue lapidario con Cabré, y señaló: “Me parece que ella rajó a tiempo. Yo no veía que esta pareja fuera a durar. Son muy distintos. Laurita es una mina que tiene muy en claro para dónde va, tiene como prioridad su carrera. Nico no es un tipo de hombre para Laurita. Quizás él es más dominante, o por lo menos esa es la sensación que nos da desde afuera. Laura quiere hacer la suya”.

Jorge Rial también criticó a Cabré y lo comparó con el coronavirus. Es más lo bautizó “C-19” mientras compartía la noticia de la separación con un enigmático.

“Este virus tiene la capacidad de atraer a la víctima. Es más, la consigna del coronavirus es ‘quedate en casa’. A esta víctima la sacó dos veces de su casa. Este virus algo debe tener y los científicos no lo descubrieron. Pero se cobró una nueva víctima ¿Cuál es ese virus, que es más peligroso que el coronavirus? Es el virus de la farándula, lo tenemos inoculado hace años y sigue y sigue. El virus se llama Nicolás Cabré. El virus C-19 acaba de cobrarse una nueva víctima. Acaba de confirmarse que el virus C-19, Cabré 19, se cobró una nueva víctima, Laurita Fernández. Todas las víctimas quedan mal”.l