Wainraich: “Vivimos con una ansiedad desmedida”

29/04/2020 - 20:52 Pura Vida

El comediante, actor y conductor Sebastián Wainraich, quien mañana estrenará en Netflix su comedia “Casi feliz”, en la que interpreta una versión semi autobiográfica neurótica, insegura y en busca de la felicidad, afirmó en charla con Télam que en estos tiempos se vive “con una ansiedad desmedida”.

Como muchos comediantes de habla inglesa a los que confiesa tener como referentes, Wainraich traslada aquellas observaciones y obsesiones que pueblan sus monólogos y otros proyectos previos a una propuesta audiovisual con un tono bien personal.

Durante 10 episodios de media hora, “Casi feliz” presenta a Sebastián ante los desafíos de la vida adulta y la relación complicada tanto con el amor de su vida (su ex esposa interpretada por Natalie Pérez) como, quizás aún más difícil y al borde de lo desopilante, con el productor de su programa de radio, “Sombrilla” (encarnado por Santiago Korovsky).

“La idea es contar la historia de este personaje con todos los mundos que lo alteran y no lo dejan en paz. Es un hombre en la mitad de la vida tratando de resolver los problemas que le aparecen desde el pasado, en forma de ex novias o su ex mujer, y desde la incertidumbre del futuro”, dice Wainraich.

¿Hay una continuidad entre los temas que trabajas en los monólogos y el Sebastián de la serie?

Creo que los temas siempre son los mismos, en todas las obras. El amor, el poder, las relaciones, el sexo, la muerte. Son todos los mismos, pero cada escenario plantea cuestiones distintas. Puede ser que tengan un punto de contacto porque son los temas que me inquietan a mí, sobre los que me gusta escribir y que me interesan.

Un punto fuerte de comicidad de la serie viene dado por la fama del personaje. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la exposición pública?

Lo mejor de ser conocido es que te abre muchas puertas, te resuelve un montón de cuestiones. Soy una persona dentro de todo tímida y que una persona me conozca muchas veces me genera un alivio para empezar una conversación, ya saben con quién están hablando. Y lo peor es cuando no tenés ganas de que los demás te reconozcan o cuando estoy con mis hijos en la calle y me piden una foto. El personaje de la serie no sabe cómo llevarlo, no sabe qué hacer con eso. Se mete en un quilombo antes de resolverlo.

¿Qué valor agregado le aporta Netflix a “Casi feliz”?

Está bueno por los tiempos; no trabajás con lo frenético de la televisión; estuvimos tranquilos para poder grabar y para editar. Además hoy por hoy Netflix es mucho más que la TV abierta en lo que se refiere a masividad y en calidad diría que casi siempre también.

¿Qué relación es más compleja? ¿La que tiene el personaje con su ex o la que tiene con su productor, que todo el tiempo le patea en contra?

Está buena la pregunta para que la reflexione el personaje. Porque él cree que el quilombo es con su ex mujer, pero después está mal rodeado también. No es bueno para elegir. Es re conflictivo que su mano derecha, que lo acompaña todos los días, sea un palo en la rueda. Puede ser que sea más complicado eso que con su ex mujer, porque además por ella siente amor todavía.

La serie sigue cierta tendencia actual con capítulos más breves, en este caso de menos de media hora...

Nosotros lo quisimos así, me parecía ideal para contar esta historia. Cada capítulo es como un unitario, hay una historia, un arco que va recorriendo los diez episodios. l