Toviggino, durísimo con Marchi

29/04/2020 - 22:41 Deportivo

El fútbol argentino sigue debatiendo su futuro y un santiagueño entró ayer en el centro de la escena. Pablo Toviggino apuntó contra Sergio Marchi por sus declaraciones y contó que el líder gremial no quiso aceptar una propuesta superadora de AFA para garantizar la extensión de los 2.000 contratos que vencen el 30 de junio. También lo acusó de fomentar la industria del juicio y de querer garantizar el cobro de solamente una parte de sus trabajadores.

El secretario general de AFA dialogó con TNT Sports y le respondió al titular de Agremiados por las declaraciones que tuvo contra los clubes y la falta de acuerdo por los contratos. Lo culpó de no entender la coyuntura actual y de ir a contraparte de lo que piensa la sociedad en su conjunto y las diferentes instituciones.

‘AFA empezó a trabajar en un conjunto de medidas que incluía a los jugadores, y a esta situación de que en junio expiran 2 mil contratos. Por eso fue la propuesta que le hicimos llegar al gremio a través del presidente con una quita que no era significativa. Básicamente le aseguraba a él 6 meses más de contrato a cada uno de los jugadores que quisieran renovar su contrato’, comenzó diciendo Toviggino, en declaraciones reproducidas ayer por Doble Amarilla.

Por otra parte, apuntó directamente contra el titular de FAA por ser inflexible y utilizar la problemática actual para otras intenciones:

‘La propuesta era superadora, y por supuesto que buscábamos una solución y sentarnos a hablar. Pasaron los días y no hubo más contacto, y los contactos no eran más que sólo plantear situaciones financieras. Que se le debía plata a jugadores desde diciembre y que algunos hace dos años no cobraba. Raro que un secretario general de un sindicato permita que un jugador no cobre su sueldo por dos años. Es muy raro que un club deba desde diciembre y no haya existido un reclamo’.

En concordancia con estas declaraciones, amplió: ‘Priorizó una situación de hablar de derechos de TV, como si fuesen la solución para un club. Hay clubes que llegan al 5% de su presupuesto mensual y otros al 40% como máximo. ¿Cómo AFA, de manera arbitraria, va a tomar un fondo perteneciente a un club porque un sindicato quiere garantizar el pago de una parte de sus trabajadores dentro de una institución? Cosas que son casi de facto’.

A su vez, el dirigente de la Casa Madre criticó a Marchi por no comprender la situación complicada que tienen los clubes en su conjunto y los diferentes sectores a nivel país: ‘Es importante que cada club opine y se sepa su situación, porque no se puede tomar una idea colectiva cuando todos los clubes son distintos y tienen diferentes necesidades y situaciones. Me deja muy preocupado las expresiones de Marchi, a quién lo considero un amigo. Pero veo que fomenta la industria del juicio y habla permanentemente que no hay quita para nadie, cuando ayer la CGT aceptó una quita del 25% y hay millones de argentinos cobrando $10 mil pesos. El problema es mucho más de fondo, cerró el directivo santiagueño.

“A la par

de no haber descensos,

hay promedios”

Son muchos los puntos conflictivos al día de hoy en el fútbol argentino, pero, por último, el dirigente santiagueño Pablo Toviggino, voz de la AFA en esta semana, se refirió al tema de los descensos y a la inconformidad de algunos futbolistas por esta medida. Uno de los que se pronunció al respecto fue Diego “Ruso” Rodríguez, quién dijo que buscarán que en el 2021 estén los descensos. Esto dijo Toviggino:

“Esta situación que lidera Tapia siempre fue de puertas abiertas y me parece perfecto que los jugadores puedan tener su opinión. Seguramente habrá muchos que entiendan las medidas que tomó el Comité Ejecutivo. Fue una medida para dar una mano a las instituciones que van a pasar varios meses sin jugar al fútbol. A la par de no haber descensos, hay promedios. Si los jugadores sólo piensan en esa situación, se darían cuenta que es algo para ayudar, y no para nivelar para abajo”, sostuvo Pablo Toviggino al respecto.

“La AFA se apresuró en terminar las temporadas”

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, aseguró que la decisión de la AFA de dar por finalizada la temporadas en todas las categorías fue ‘apresurada’ y advirtió que los jugadores ‘no están de acuerdo’ con la anulación de los descensos.

El titular del gremio de futbolistas remarcó que no fueron consultados sobre las resoluciones que la AFA publicó el pasado martes y dejó en manifiesto las diferencias que existen con los dirigentes del fútbol.

‘Los jugadores no están de acuerdo con la anulación de los descensos. La AFA se apresuró en terminar la temporada’.

El secretario de Agremiados reclamó una solución ‘colectiva’ a la crisis que generó la pandemia pero señaló que algunos dirigentes ‘no lo están entendiendo’ de esa manera.

En cuanto a la anulación de los descensos, Marchi no descartó la posibilidad de no jugar si se mantiene el formato presentado por AFA.

‘Hay clubes de primera división que no pagaron diciembre y enero. Solo Vélez, Patronato y Boca están al día. Vamos a ser inflexibles con los dirigentes que se están negando a pagar y se esconden atrás de una pandemia’, apuntó.

En cuanto a la situación de los futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio, Marchi aclaró que tiene que haber conformidad entre las dos partes para una posible extensión y reconoció que están ‘en riesgo muchos puestos de trabajo’.

En este sentido, Marchi negó que haber recibido una propuesta de los dirigentes de extender los contratos que vencen a mitad de año a cambio de una reducción de los sueldos.

‘Escuchamos a dirigentes importantes del fútbol argentino, que seguramente ocuparán cargos importantes en la nueva Liga Profesional, afirmando que se llegó a un pacto para no contratar a los jugadores que quedan libres por falta de pago. Eso es retroceder cuarenta años’.

Sobre la ausencia de River en la reunión con los capitanes

Si bien Sergio Marchi no quiso confirmarlo, River no participó de ninguna de las dos reuniones virtuales que los capitanes llevaron a cabo con el gremio Futbolistas Argentinos Agremiados para discutir los pagos de los salarios y el futuro de los contratos que vencen a mitad de año, a raíz de la crisis económica que atraviesa el país por el coronavirus.

‘Acá hay cosas que están en un plano superior, meterse en una situación de quién viene o no, me parece que hoy no está en el plano de discusión. Acá la cuestión es qué van a hacer los clubes con los contratos que tienen firmados, cómo los van a cumplir, qué van a hacer con los atrasos de los sueldos y cómo podemos resolver una situación bastante compleja en lo deportivo’, declaró Marchi en diálogo con TyC Sports.

‘Nosotros tenemos una mirada distinta a la que se ha expresado con respecto a la reanudación de los campeonatos. En ese sentido, tenemos una mirada superadora’. l