Alfano habló del técnico y no descartó el posible regreso del “Sapito” Coleoni

29/04/2020 - 23:01 Deportivo

El parate por la pandemia del coronavirus obliga a que el fútbol argentino deba reestructurarse para volver en un mediano plazo, según las opciones que maneja hoy la AFA. En Central Córdoba, la situación es similar a la de otros clubes. Pero lo que hoy diferencia al Ferroviario de la mayoría de los equipos de la Superliga, es una cuestión puntual: el entrenador.

Justo antes de que el fútbol se suspenda en la Argentina, Gustavo Coleoni dejó su cargo, tras un exitoso ciclo de tres años en Central Córdoba. La incertidumbre en todo el mundo del deporte ante el avance del coronavirus, hizo que la dirigencia santiagueña se tome su tiempo para analizar diferentes proyectos para reemplazar al cordobés.

Ayer, el presidente del Ferro, José Félix Alfano, confesó que si bien hay un acuerdo de palabra con Omar De Felippe, no se puede afirmar en un 100% que el ex Independiente (entre otros) vaya a ponerse el buzo de DT y que manejan otras opciones. En este sentido y para sorpresa, el dirigente confesó que no descarta una posible vuelta de Coleoni.

“Estamos trabajando y tenemos un acuerdo de palabra con Omar De Felippe, que es algo que vamos a respetar con la comisión. Caso contrario, existen otras opciones en carpeta y entre ellas no descartamos la vuelta de Coleoni”, afirmó el primer dirigente “ferroviario”.

Seguidamente, Alfano destacó la decisión de la AFA con respecto a los descensos: “Fue una decisión acertada. No debe haber sido fácil, pero es lo correcto creemos. Para Central fue una situación beneficiosa por el hecho de que se estaba en una situación complicada peleando la permanencia. La idea nuestra es armar un equipo que siga siendo competitivo. No nos vamos a relajar”, confesó.

“No nos relajaremos pese a que no habrá descensos”

José Alfano, el presidente de Central Córdoba, destacó que, pese a la decisión de AFA de suspender los descensos, el club no se relajará y buscará armar un equipo competitivo para cuando el fútbol regrese. “Se tomó esa decisión de que no haya descensos para ayudar a los clubes económicamente, pero nosotros queremos armar un equipo competitivo y no relajarnos por el hecho de que no se pueda descender”, expresó Alfano.

“Los sueldos de marzo fueron pagados al plantel como corresponde ya que la televisión pagó a Superliga pese a que no se terminó de jugar ese mes y no hubo transmisión”, contó el directivo. l