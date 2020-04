Silvia Barraza: “Me accidenté con la moto, me recuperé y volví a empezar”

29/04/2020 - 23:53 Deportivo

Por Daniel Vera

facebook.com/daniel.vera

Allí está Silvia Barraza, la mujer árbitro de básquet que después de dirigir un partido nocturno entre Quimsa y Tiro Federal por el torneo local, tuvo un accidente de tránsito que derivó en su inmediato traslado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo para su atención. Por fortuna no fue grave. Aparte de sufrir una fractura en la mano y una fisura en la rodilla, tuvo que lidiar con los golpes que recibió en todo el cuerpo producto de la caída de la motocicleta en la que se movilizaba.

“Pero más allá del accidente que tuve, rescato la solidaridad y el acompañamiento tanto de mi familia como de mis colegas árbitros. Apenas ingresé al hospital, ellos entraron corriendo a la guardia para ver cómo estaba”, comentó Silvia de un suceso que había ocurrido en un momento especial de su carrera arbitral.

“En ese año, que fue en el 2018 y cuando se abrió la temporada en la que comencé dirigiendo un partido, había asistido a una clínica de básquet en Buenos Aires y volví. Lo concreto es que después del accidente, tuve una etapa de recuperación de 45 días. Lo suficiente como para volver a empezar con la actividad”, agregó.

Y así fue. Quimsa ganó la licitación para que el cuadrangular final de la Liga Femenina se dispute en el estadio Ciudad y con todo lo que ello significaba para el ambiente local.

“Cuando estaba lista para dirigir, me convocaron para hacerlo en la semifinal de Quimsa y Vélez. Para mí eso ya era demasiado teniendo en cuenta todo lo que había vivido con anterioridad con el accidente y estar inactiva por un tiempo. Pero la frutilla del postre fue cuando me volvieron a designar, pero esta vez para estar al frente de la final del cuadrangular entre Quimsa y Berazategui, en la cancha de Independiente BBC. Era la primera jueza de la terna; estaba en mi tierra; siendo vista incluso por la TV y con la presencia de mis padres que nunca habían ido a una cancha para no exponerlos. Ellos sabían por todo lo que había pasado con el accidente y esa noche no podían faltar”.

Todo terminó con elogios y felicitaciones de los instructores del torneo por su actuación y con la sensación y la alegría de cerrar una jornada plena en todo sentido.

Situación burlona

Silvia también apeló a la memoria y recordó otra anécdota, pero en este caso ella no fue la protagonista de la historia.

“Hay una cosa que siempre pasa en los partidos y que tiene que ver con las clásicas caídas. Es común entre los árbitros”, apuntó.

Después continuó: “Quimsa estaba haciendo una serie de modificaciones en su estadio y tenía los carteles publicitarios alrededor de la cancha. Una vez, un compañero mío se llevó por delante uno de ellos y se fue al piso en pleno partido”, contó Silvia entre risas.

Ella misma agregó que cuando pasa una situación así, lo más probable es que todos se empiecen a reír en la cancha y quedando la víctima como motivo de burla.

“Tenemos muchos casos de esos entre los árbitros. Y ahí se nos va del todo la seriedad cuando estamos dirigiendo. No podemos evitar reírnos. Hay cero empatía en ese momento”.

Para el final de la charla, se atrevió a contar otro episodio que vivieron con otros dos colegas en el interior de la provincia.

“Íbamos a dirigir la Liga Provincial en Monte Quemado y antes de llegar nos paramos un rato en Campo Gallo. En ese momento, llegó la policía para preguntarnos qué hacíamos en el lugar donde estacionamos el auto, y mi compañero Omar Abdala era astuto para inventar excusas. Les dijo que los tres íbamos a hacer un relevamiento en la ciudad y que era muy importante para todos”.

Santiago, hoy más que nunca, siente el orgullo de tener una de las mujeres árbitros de básquet que con esfuerzo y entrega, está haciendo camino al andar y que lo está transitando de la mejor manera. l