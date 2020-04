FÚNEBRES | 30 de abril de 2020

30/04/2020 - 01:39 Funebres

Fallecimientos

30/4/20

- Domiciano Luis Avellaneda

- Francisco Alberto Díaz

- Nélida Bucci de Cassarini

- Lidia Protacia Gómez

- Juana Pabla Barreto de Acuña (Los Juríes)

Sepelios Participaciones

ALEGRE DE PAPI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/4/20|. Sus primos hermanos Victor Alegre y Marta Viaña, sus sobrinos Felipe, Victor, Gustavo y José Alegre Viaña y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a Gustavo, Liliana y demás familiares en estos dolorosos momentos.

ALEGRE DE PAPI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/4/20|. Luis Mdalel y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su tía Nélida. Elevamos oraciones en su memoria.

ALEGRE DE PAPI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/4/20|. Jose Ricardo Sambade y familia, participan con dolor el fallecimiento de su tía Nelida. Ruegan oraciones en su querida memoria.





AVELLANEDA, DOMICIANO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus hijos Luis Ramón, Humberto, hijos políticos María, Zulema, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.





BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus primos Mirta y Carlos Giambroni, sus sobrinos, Doct. Guillermo Giambroni y familia y Andrés Giambroni y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.





BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus primos hermanos: Carlos y Silvia, Julio y Colola, Gabriel y Tany, Marta y Chingo, Pelada y Paco y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y estrechamos con un fuerte abrazo a sus hermanos, esposo, hijos y demás familiares en este difícil momento de la vida que no nos permitió acompañarlos. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su tía Selva Uliana de Franceschini y sus hijos Marco, Jorge y Lilian, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descaso eterno.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus primos Lilian Franceschini, su esposo Juan Carlos Tauil e hijos Juan Carlos y Maria Belén Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.





CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Adriana Cerro de Herrera, Rosi Muñoz, Tiky Abalos y Maria Nelva Atia de Ahuat participan con dolor el fallecimiento del hermano de sus ex compañeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Vicky y Tere. Ruegan oraciones en su memoria.





DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposa Nena, sus hijos Fabian, Francisco, Pancho, Mariela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Paquito extrañare las charlas y mates en la vereda. Su prima Olita de Scifo y sobrinos Oriana y Jorge. Vive Feliz junto a Dios. Te queremos.





DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Cacho Bustamante Diaz, como cariñosamente me llamabas querido primo, participa con inmenso dolor junto a su esposa Cristina Soria y sus hijos Cachito y Mateo, tu partida hacia el Reino de los Cielos y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Te extrañaremos mucho.





DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus amigos Manuel Vera y Blanca de Vera, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Roxana Vera, sus hijos Juan y Ana, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y vecino Paco. Ruegan oraciones en su memoria.





DRUBE, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. La sra. Intendente de la ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar , participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

DRUBE, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Jorge Daniel Azar , su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastian y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.ruegan oracion en su memoria.

GÓMEZ, LIDIA PROTACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus hijos Lidia,Mirta Rocha, Javier Gomez su hija politica Ema Paz sus nietos bisnietos tataranietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





Recordatorios

PERALTA, GERÓNIMO IGNACIO Sub. Oficial Mayor Ejercito (R) (q.e.p.d.) Falleció en Lomas del Tafi. Tucumán el 30/3/20|. Hermano querido: Gringo: Cuando puedas, volvé un ratito nomás, lo suficiente como para mirarte a los ojos una vez mas y tomar tu mano. Volvé sin avisarme, en puntas de pie, a cualquier hora del dia. Yo no te estoy esperando, pero me gustaría verte una vez mas. Es que aquí por momentos hace frío, y necesitaría un abrazo tuyo. Te prometo que no voy a llorar, ni intentaré retenerte, simplemente quiero ver tu sonrisa una vez mas, aunque sea la última. Volve con un abrazo que que recomponga mi alma, que selle todas las fisuras que provoco tu ausencia. Volvé para despedirte como debiste haberlo hecho. y despúes, volvé a tu lugar, alli donde te escapaste, sin nada en los bolsillos, alli donde yo no puedo verte. Te quiero mucho. Tu hermana Mary Peralta, cuñado Mario Sandez y tus sobrinas Mariana y Dennise Sandez. A un mes de tu partida. Elevamos una oración al Altísimo.

BARRACUET, MARUCA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Mario Ramón Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HOYOS, VICTORIA LEONIDE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. La comunidad educativa del Colegio Intercultural del Estero participa el fallecimiento de la madre politica de su Coordinadora Digital Ing. Jacky Diosquez y acompaña a la familia en el dolor.

BARRETO DE ACUÑA, JUANA PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/20|. Su esposo Gregorio Acuña, hijos Mirian, José, Noemí, Delia, Víctor, Ariel, Julio, Julia, Nilda, Rodrigo, Romina, Walter Acuña, h. pol., nietos, bisnietos, sus restos serán inhum. hoy 9 hs. cementerio de los Juries. Dpto. Gral Taboada. Serv. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.