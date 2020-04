La cuarentena puso al borde de la desaparición a los pequeños productores de cerveza artesanal

30/04/2020 - 02:18 Economía

La crisis sanitaria que se vive en todo el país por el coronavirus, la vigencia de la cuarentena a nivel nacional y en Santiago que ingresará hoy en su día 42 y la suba del dólar, amenazan no solo la salud de las personas sino también la de pequeños e incipientes emprendimientos como el de las cervecerías artesanales que corren serio riesgo de desaparecer.

Un sondeo realizado en tres productoras de cerveza artesanal que se iniciaron en Santiago en los últimos años, señala que ya se consumieron todo el oxígeno financiero que podían tener a modo de reservas y que ahora les queda tomar algún crédito o cerrar. Porque no solo es incierta la forma en que se reabrirá su actividad, sino también el modo que tendrá el consumo. De algo están seguros: no volverá a ser como antes.

La producción de cerveza local tiene diferentes mercados: bares, restaurantes, food trucks, fiestas privadas, todos ligados a actividades que por ahora la vigencia de la cuarentena, indica que quedarán a la cola de retornar a la nueva normalidad que seguirá a este parate sanitario y económico.

Paola Yost, Anabella Di Meglio y Guido Benseñor comentaron a EL LIBERAL la difícil situación que atraviesan.

Yost comentó: “El impacto en nuestro sector no es diferente al del resto de las pymes. Las fábricas están sin producir y la venta es nula ya que no nos permiten la venta de alcohol por delivery ni la venta directa al público. Prácticamente no hemos podido pagar ningún costo fijo salvo un porcentaje del sueldo a los empleados”.

Por su parte, Di Meglio, agregó: “Esta situación nos dejó prácticamente sin poder trabajar. En nuestro caso, no tenemos bar propio. Trabajamos alquilando choperas para eventos y con el Foodtruck. Al cancelarse los eventos masivos se nos cayó por completo el trabajo. Por otro lado, varias cervecerías abastecemos a bares locales y del interior que hoy tampoco están trabajando”.

La fábrica de cerveza de Guido Benseñor abastecía a casi un tercio de los bares céntricos. Ahora, la caída fue a cero. Explicó: No estamos produciendo y pensamos posiblemente no producir más una vez que terminemos el stock, excepto que podamos vender nuevamente a bares y que puedan empezar a dispensar cargas de botellones. Pero, si no ocurre, probablemente discontinuemos la actividad y la cerremos temporalmente porque no podemos cubrir los costos”.

Según Yost: “Es una crisis extrema en la que estamos. El riesgo de cierre es real para todo el sector si no tenemos una ayuda inmediata de parte del gobierno. Y no estamos pidiendo solo ayuda económica sino además un permiso claro y oficial para poder comercializar nuestro producto a través de delivery durante todo el día”.

Di Meglio agregó: “Para poder cumplir con los costos fijos hemos recurrido a fondos propios y a ahorros que estaban destinados a seguir invirtiendo en el negocio. En este último tiempo, hemos destinado mucho capital en la habilitación de nuestra fábrica para poder elaborar y comercializar a nivel nacional. Pero esta situación nos implica un parate en mucho de los proyectos que teníamos”.

Ninguno de los productores imagina una mejoría de la noche a la mañana. Más aún cuando junto a la cuestión sanitaria está asociado un contexto económico complicado por la suba del dólar. Yost explicó: “En nuestros costos, el 50% es importado. Todos los insumos y equipamientos están en dólares: barriles, conectores, lúpulos, va a ser muy difícil el retorno a la producción”.l