Desafío: encontrá 30 canciones de los años 90 en esta imagen

30/04/2020 - 19:33 Mundo Web

Los tiempos de cuarentena o asilamiento, invitan al mundo a buscar nuevas maneras de entretenimieto.





Por esta razón, un dibujo que llega desde el Reino Unido se hizo viral ya que en él hay 30 canciones de los años 90.





Acá la imagen que rápidamente se viralizó:













Atentos al detalle: a diferencia del desafío "made in Uruguay" que se hizo viral hace unos días y que desafiaba a hallar reconocidas bandas, esta vez hay que buscar canciones específicas.





Lo bueno es que la gran mayoría -por no decir todos- son verdaderos éxitos que todos los que vivimos la adolescencia en esa década recordamos.





Acá están las 30 canciones homenajeadas en el dibujo.





Torn - Natalie Imbruglia





Waterfalls - TLC





Two Princes - Spin Doctors





Gangsta's Paradise - Coolio





Iris - Goo Goo Dolls





Around The World - Daft Punk





Wonderwall - Oasis





Losing My Religion - R.E.M.





Vogue - Madonna





Buddy Holly - Weezer





Basket Case - Green Day





November Rain - Guns N' Roses





Under The Bridge - Red Hot Chilli Peppers





Don't Speak - No Doubt





Genie In A Bottle - Christina Aguilera





Baby Got Back - Sir Mix-A-Lot





Rhythm Is A Dancer - Snap





Barbie Girl - Aqua





Enter Sandman - Metallica





Bed Of Roses - Bon Jovi





Black Hole Sun - Soundgarden





Runaway Train - Soul Asylum





All The Small Things - Blink 182





Bittersweet Symphony - The Verve





Relight My Fire - Take That





Diamonds And Pearls - Prince





Disco 2000 - Pulp





Why Does It Always Rain On Me? - Travis





Friday I'm In Love - The Cure





Killing Me Softly- The Fugee