Una jueza de Quilmes aseguró que fueron liberados 176 condenados por delitos sexuales

01/05/2020 - 13:21 País

Julia Márquez, jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes, señaló que fueron liberados 176 condenados por delitos sexuales desde que comenzó la cuarentena decretada por el Gobierno, en el marco de las prisiones domiciliarias concedidas para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles.

"Desde que comenzó todo esto fueron liberados 1076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores)".

La magistrada brindó estadísticas en base a un informe del tribunal de Casación y dijo que "en 2018 se concedieron 160 prisiones domiciliarias, y libertades condicionales o asistidas fueron 2600, mientras que en lo que va de 2020, al 28 de abril fueron 2458", y ejemplificó que entre el 27 y 28 de abril, "en un solo día, fueron 172".

Enseguida, completó la idea y cuestionó el ocultamiento de las cifras, necesarias para comprender el contexto de la medida: "Sería muy bueno que muestren los números. No sé por qué los ocultan, porque tienen que ser datos públicos. Si son así, ¿por qué no los muestran?" "Es gente que salió de la cárcel con beneficio, no es que se les venció la pena fueron beneficiados sin saber bajo qué instituto", enfatizó.

"No hay otro plan"

"No sé si no hay un plan general de liberación de presos. Sé que no hay otro plan. Si la decisión es resguardar la vida de las personas, y eso es lo correcto, no es liberándolos. Y no hay ningún otro plan que no sea ese. Y no solo en esta situación de pandemia, porque hablamos del hacinamiento carcelario", expresó Márquez.

"Si hay interés de bajar el hacinamiento hay que poner énfasis en las obras que estaban paradas o hacer como los hospitales modulares. No todos los presos requieren demasiada seguridad. Hay un montón de alternativas que se pueden barajar antes de la liberación masiva. Parece que es la única idea que tienen", cuestionó.

La controversia por la excarcelación de presos, con disposiciones de prisión domiciliaria u otras medidas alternativas, atravesó toda la semana y culminó anoche con un cacerolazo en contra de la salida de los reos.