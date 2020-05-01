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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de mayo de 2020

A LAS 22.00 PH. PODEMOS HABLAR

- 20:45 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. SI YO TUVIERA ALAS

14.00 FINDE EN NICK

16.30 CLUB 57

17.15 ENTRENA EN CASA

17.45 CINE. SUEÑOS DE AMOR

19.45 CINE. CUESTIÓN DE HONOR

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA VS. LIBERTAD DE SUNCHALES

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