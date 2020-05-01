CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de mayo de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. SI YO TUVIERA ALAS
14.00 FINDE EN NICK
16.30 CLUB 57
17.15 ENTRENA EN CASA
17.45 CINE. SUEÑOS DE AMOR
19.45 CINE. CUESTIÓN DE HONOR
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA VS. LIBERTAD DE SUNCHALES