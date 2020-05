Profundo dolor por la muerte de Orlando Bucci, una de las glorias de Central Córdoba

01/05/2020 - 22:28 Deportivo

Una triste noticia conmocionó ayer a la familia de Central Córdoba y al fútbol de nuestra provincia. Orlando Bucci, un de las grandes glorias del club del barrio Oeste, falleció a los 71 años, luego de batallar muchos días con una enfermedad terminal.

“El Club Central Córdoba lamenta profundamente el fallecimiento de Orlando Bucci, ídolo y gloria de nuestra historia. Siempre estarás con nosotros, querido ‘Chueco’. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, publicó la entidad ferroviaria en un comunicado que difundió en sus redes sociales oficiales. El mensaje fue acompañado con un escudo del Ferro junto a una cinta negra (en honor al luto), al lado de la fotografía del ex jugador y los años 1940-2020 debajo.

El “Chueco”, hermano de Ramón “Gacha” Bucci, quien también jugó en Central, se destacó por la gran personalidad y un despliegue tremendo en la cancha. Era de esos jugadores que uno siempre quiere tener en sus equipos por lo que contagia al resto.

Orlando Bucci formó parte del glorioso equipo ferroviario que participó en los torneos Regionales y Nacionales a fines de los años ‘60 y comienzos de la década del ‘70. El 30 de octubre de 1971 fue titular en el recordado encuentro de Central Córdoba ante Boca Juniors en el estadio Alfredo Terrera, por el Campeonato Nacional de ese año.

Trayectoria

Las grandes actuaciones del “Chueco” Bucci en Central Córdoba le valieron entrar en consideración de otros equipos. Asi fue como el volante continuó su carrera en Nueva Chicago y San Martín de Tucumán.

En Primera División de AFA (los viejos campeonatos nacionales), Orlando Bucci jugó 19 partidos, 12 con la camiseta de Central Córdoba y 7 con la de San Martín de Tucumán. En tanto, en la segunda categoría jugó 18 partidos vistiendo los colores de Nueva Chicago.

Su partida enlutó al pueblo ferroviario y a toda la provincia, que llora la muerte de uno de sus mejores futbolistas.

Luis Valoy: “Era un gran jugador y una excelente persona”

Como todo gran futbolista y persona de bien, Orlando Bucci cosechó muchos amigos en el fútbol. Y uno de ellos fue Luis Américo Valoy.

El “Loco”, todavía consternado por la partida del “Chueco”, lo recordó de manera emotiva.

“Cuando me desperté con esta noticia, se me escapó un lagrimón. Tenía un gran respeto por Orlando. Era un gran jugador y excelente persona. Era un amigo y tenía una gran relación con él y con su hermano ‘Gacha’”, manifestó el ex jugador y entrenador de Central Córdoba.

“Duele cuando se va un amigo. Siempre te quedan muchas sensaciones y cosas que has vivido. Hemos jugado en contra, pero siempre con un gran cariño y respeto”, acotó Valoy.

Para el ex volante central de Racing Club de Avellaneda y Atlético Tucumán, entre otros equipos, sólo queda la resignación. “Esta es la vida, hay que seguir. Duele, pero no queda otra”, se lamentó.

“Les mando mis condolencias a toda su familia y un profundo respeto. Que Dios lo tenga en la gloria porque se lo merece”, continuó Valoy.

Por último, el “Loco” eligió recordar a su amigo como un jugador “que dejó todo en la cancha y estuvo muy identificado con Central Córdoba, quizás no fue reconocido como se lo merecía, pero ya está, ya pasó. Ya está con Dios y seguramente desde arriba va a pedir que esto mejore”, concluyó.