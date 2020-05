El reclamo de un futbolista de Mitre al gobierno de San Juan

01/05/2020 - 22:33 Deportivo

Rodrigo López Alba, futbolista de Mitre, está atravesando una situación particular y la dio a conocer en sus redes sociales. “Desde el día 20 de abril me encuentro aislado contra mi voluntad en el Apart Hotel Alkristal en la Capital de San Juan, según las disposiciones que han establecido. Me volví a mi provincia porque, como es de público conocimiento, esta pandemia nos está golpeando a todos. Regresé a mi hogar desde Santiago del Estero, no del extranjero, para poder transitar este momento más alivianado con la ayuda de mi familia. Sin síntomas y habiendo pasado controles sanitarios a lo largo del viaje y al llegar aquí”, comenzó su narración.

En su reclamo al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, agregó: “Conforme al artículo 6º del DNU 297-2020 que emitió el Sr. Presidente de la Nación, el cual nos permitía a los ciudadanos regresar a nuestros domicilios, emprendí viaje hasta la provincia. No violé la cuarentena, no salí sin permiso, siempre, como en todas las cuestiones de mi vida, me manejo con honestidad, respeto y cumpliendo la ley. Pero al llegar a la provincia, a pocos kilómetros de mi casa en Huaco, departamento Jáchal, me retienen y me informan que debo aislarme por 14 días en un hotel que ustedes han impuesto a pesar de tener mi casa para hacer dicho aislamiento. Jamás me negué a hacerlo, me puse a disposición y con voluntad de consensuar con ustedes de trasladarme a mi domicilio, que se encontraba vacío y a mi disposición”.

“Yo no contraté un hotel. Siempre he cumplido con la ley, acatado las órdenes y normativas dispuestas. ¿Por qué debo salir perjudicado en este momento a punto tal, de que si no pago me van a multar con una cifra de $150.000 o incluso arrestar? ¿Cómo puedo afrontar los gastos de un hospedaje (solo me dieron lugar para dormir) cuando no tengo trabajo? En ningún momento pedí que se hicieran cargo de mi desempleo, sólo quería continuar la ‘cuarentena’ en mi domicilio como lo hicieron las demás personas y así consta el artículo 2 que usted emitió respecto a la situación mencionada”, concluyó.