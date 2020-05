FÚNEBRES | 2 de mayo de 2020

02/05/2020 - 00:01 Funebres

Fallecimientos

- María Susana del Carmen Santillán

- Barrionuevo Ceballos José

- María Elizabeth Uñates

- Pedro Isidoro Ledesma

- Marta Matilde Álvarez

- Carlos Alberto Montenegro

- Francisco Contreras

- Ramón Allall

- José Manuel Lazarte (La Banda)

- Juan Manuel Gerez

- Héctor Eduardo Lucatelli

- Eleodoro Salto (La Banda)

- Adriano Urbano Caseres

- Fanny Margarita Yoles

- Horacio Martins

- Carlos Alberto Pirro

- Mery Casilda Oberlander de Cáceres

- Juan Rosa More

- Ramón Benicio Porello

- Julio Dionisio Aria (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALEGRE DE PAPI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/4/20|. Su prima Prof. Rosa Yolanda Alegre de Scarano, sus hijos Carlos Alberto y Juan José y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar a sus hijos Liliana y Gustavo su sentido pésame. Que Dios la tenga en su gloria.

ALEGRE DE PAPI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/4/20|. Sus familiares Nora Rafael de Jimenez y Roberto R. Rafael e hijos despiden con dolor a la querida Nélida y ruegan por su paz eterna. Acompañan con cariño a sus hijos y familia.

ALLALL, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su esposa Rosa Jiménez su hija Gabriela, su nieta política Rosa ,Noelia sus bisnietos Juan Pablo, Zoe, Leandro, Francisco. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 Tel. 4219787.

ÁLVAREZ, MARTA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Sus hijos Mirti, Justi, Chichi, nietos Mauro, Sol, Georgina, Maki, Agus, Marito, Mara, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé, sus hijos Guido, Valentina y Mikaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Rosa Leguizamón y Silvia Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Rosa. O. del Valle Lami Polti de Acuña y sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier con sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de Josesito. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Contador Manuel Batán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus sobrinas Valeria, Fernanda Di Santo y Alejo y su prima Mirta Corvalan Matteo, acompañan a la familia en este difícil momento.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Sus familiares, Cesar Federico Herrera, Esther Rodini de Herrera, Isabel Cancinos de Herrera y familia, Diana Matteo, participan con pesar de su fallecimiento. Acompañan a su esposo, hijos y hermanos en el dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a la familia de la querida Nelly, vecina de tantos años, por su desaparición física. Que el Señor la recoja en su gloria.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Ana M. Contreras de Campos, Javier Maximiliano Campos, abrazan y acompañan a Ulisito, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares por la partida de nuestra querida Neli al Reino Celestial. Ruegan oraciones.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Silvia del Valle Giménez y sus hijas Mariana, Cecilia, y Fiorella Tarchini participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga de la familia.Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. "Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". María Celia Abdala y flia; María Carolina Abdala y flia; Sonia Abdenur y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan difícil momento.

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (PICU)

BUCCI DE CASSARINI, NÉLIDA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Chochi Jiménez y esposa Mary, sus respectivos hijos: Claudia, Luchín, Gaby y Pipi con sus respectivas flias. Participan con gran dolor el fallecimiento de la abuelita de su nieta Guadalupe y su mamá Laura. Ruegan oraciones en su memoria. Chochi Jiménez y esposa Mary, sus respectivos hijos: Claudia, Luchín, Gaby y Pipi con sus respectivas flias., participan con gran dolor el fallecimiento de la abuelita de su nieta Guadalupe y su mamá Laura. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su tía política Elvira Rodriguez Vda. de Campos, sus hijos Mady Campos y flia, Hugo Campos y flia, Luis Campos y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|."Una flor sobre, su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma recibe Dios". Docentes y amigos del Dpto. de Matemática y Fisica del Colegio Absalon Rojas participan de la partida del Profesor Hugo Campos, quien fuera una gran persona y profesional de la Educacion. Viviras en nuestros recuerdos querido Hugo y por siempre Tus amigos: Tere, Nany, Noemi, Luis, Fanny, Sol, Adriana, Rosa, Fede, Ramón, Mary, Cristian, Gaby, Rita, Natalia, Alejandra, Martín, Nilda. Se ruegan oraciones en su memoria, por su eterno descanso y fortaleza a toda su familia.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Cielito Alcaide despide con honda pena al estimado colega y muy querido amigo. Reza por la paz de su inolvidable alma.

CASERES, ADRIANO URBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su hija Teresa Cáceres de Catro, su hijo pol.: José Andrés Castro, sus nietos: José Fernando, Marina, Patricia y Adriano Castro, Marivel Trejo y Cecilia Cianferoni y sus respectivas familias part su fallecimiento. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASERES, ADRIANO URBANO

CONTRERAS, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Sus hijos Walter, Paola, Gustavo, Marcela, Lucas, Rita, Contreras sus hijos políticos Sebastián, Mariela, Alonso, Eleonora, Fernando, nietos Sol, Fernando, Melina, Nahuel, Juan Cruz, Julieta, Santiago, Mateo, Maitena, Pablo, Malena, Cristian, Santiago, Rubén, Francisco, Diana, Lautaro, Luxmila, sus hnos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata. 162 T. 4219787.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposa Nena, sus hijos Fabiana, Francisco, Pancho, Mariela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

GEREZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su esposa Teodosia Molina sus hijos Juan y Gregoria h. política Verónica, su nieto Tadeo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

LEDESMA, PEDRO ISIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Su esposa Juana Santillán, sus hijos Gladis, Pedro, hijos políticos Luis, Rosa, nietos, Yonatan, Lara, Lucas, su hermana Elsa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

LUCATELLI, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d. ) Falleció el 1/5/20|. Su esposa Paola Andrea Conte, sus hijos Tomás, Nahuel, Gastón, Martín, Lucatelli, su mamá Nancy, sus hnas., Celeste, Roxana, sus sobrinos Pablo, Franco y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTINS, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Su esposa Marcela, su hijo Brian y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

MONTENEGRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su esposa Mirta Ríos, sus hijos Miriam, Rubén ,Gaby y Rodrigo, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTENEGRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Oscar Ángel Ibáñez y flia participan con dolor el fallecimiento de su vecino y migo " Carlin". Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

MORE, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su hija Cecilia More, hijo pol. Alvaro Caro, sus nietos Sofía, Thiago y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

OBERLANDER DE CÁCERES, Mery Casilda (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Su hijo Mario Cáceres, su hijo pol., Ati Weyenbergh, sus nietos María Paula, Carlos y Federico y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ LINES, MYRTHA ZULLY (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/20|. Maria Teresa M. de Alcaide participa con profunda tristeza su fallecimiento y llora la desaparicion fisica de su querida amiga. Acompaña en el dolor a su hijo Dr. Dardo Herrera y a su hermana Prof. Teresita. Eleva oraciones por la paz de su alma y su elevacion al Señor, como tambien por la cristiana resignacion de la flia.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su esposa: Nilda Rodríguez, sus hijos: Dr. Eduardo y Dra. Adriana Pirro, nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira, y nietos part. el fallec. del padre de su amiga Adriana y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. El consorcio del edificio Roca II participa con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Adriana en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con dolor su fallecimineto y acompañan a Adriana en este dificil momento.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Ernesto Antonio Vital, su esposa Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto (h), Mariano, sus nietos Luis Nicolás e Ignacio que tanto la quieren a nuestra amiga Adriana, participan con profundo pesar el fallecimiento de su papá y hacen llegar a toda su familia nuestras más sentidas condolencias.

PORELLO, RAMÓN BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su esposa Rosa Fernández de Porello, su hijo Duilio, h. pol. Andrea, nietos Anita y Nacho, bisnietos bisnietos partic. su falñlec. Sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la Paz. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, MARíA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. Su hijo Alejandro Diaz, sus hermanos Mercedes, Domingo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

SANTILLÁN, MARíA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. " Que brille para Ella la luz que no tiene fin". Amiga sigues siendo el candil que ilumine el camino de tu hijo Alejandro. Tus amigas: Adriana Petros, Marta Adriana Sayago y sus respectivas familias, participan con profundo dolor irreparable pérdida. Por siempre estarás en nuestros corazones.

SANTILLÁN, MARíA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. Dr. Luis E. Milet y su esposa Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARíA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. Directores, personal Médico, personal Técnico, personal Administrativo y todos los que integran el Instituto del Diagnostico de Santiago del Estero participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARíA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigas de su hermana: Mercedes, Gladys, Marta, Chichina y Pepi, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/20|. Su esposo Víctor, su hijo Leonel, su mamá María, sus hnos Martin, Carlos, Hugo, y Luisino, sus cuñadas Vanesa, Ángela, y Fernanda, sus sobrinos Álvaro, Martín, Morena, Candela, Berenice, Mika, Celeste, Evelin, su padrasto Emilio. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

YOLES, FANNY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/20|. Elsa Di Piazza participa con dolor el fallecimiento de la tía de Elenita Yoles y la acompaña con cariño en estos momentos de tristeza.

YOLES, FANNY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/20|. Graciela y Cecilia Aguirre y familia participan con dolor el fallecimiento de la tia Fanny y acompañan a su amiga Elena y a sus hijos en este momento de tristeza. Ruegan una oración en su memoria y por su descanso eterno.

YOLES, FANNY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/20|. Claudia Zeman participa con profundo dolor el fallecimiento de la tia de su amiga Elena y eleva oraciones en su memoria.

YOLES, FANNY MARGARITA

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIA, JULIO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/20|. Su señora Elba Arminda Rosales, sus hijos Sandra. Pato, Gringo, Turco, Noelia, Juan, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Misericordia. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LAZARTE, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Sus sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron en el cementerio de Cañada Escobar SERVICIO REALIDO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

SALTO, ELEODORO (q.e.p.d) Falleció el 1/5/20|. Su esposa Mirta, sus hijos Vilma, Walter, Ramón, Ramona, Mabel, sus nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

VICENTE, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) 30/4/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para Ti la luz que no tiene fin". Su madre Mercedes, sus hermanos Martín, Pedro, Maria, Hugo, Norma y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Quimili.

VICENTE, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) 30/4/20|. "Señor, dale el descanso eterno en las verdes praderas donde no existe la pena y el dolor". Su hermana Norma y Walter, sus hijos Pao, Ale, Gon y Mati, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en Quimili.