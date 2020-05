Baglietto celebra 30 años de su emblemático disco “Ayúdame a mirar”

02/05/2020 - 20:34 Pura Vida

Tres décadas atrás Juan Carlos Baglietto registraba “Ayúdame a mirar”, un álbum acústico con el que inició su tránsito del rock a la música popular y que puso en conocimiento del público argentino a dos autores españoles desconocidos hasta entonces en el país: Joaquín Sabina y Mezo Bigarrena.

“Este disco presupuso un cambio en el estilo artístico que venía teniendo, esta idea de grabar todo acústico sólo con guitarras y percusión, creó una atmósfera distinta para las canciones y, por otro lado, visité autores que hasta el momento no había interpretado”, resumió Baglietto durante una entrevista con Télam.

“Ayúdame a mirar” se registró entre abril y junio de 1990 e interrumpió el perfil de Baglietto, que durante la década anterior fue parte de una nueva oleada del rock argentino, y con este material sentó las bases de un nuevo sonido para su música.

Pero al dar este paso arropado por guitarras y con únicamente las percusiones de su coterráneo Juancho Perone, el intérprete inauguró a su modo la corriente de los “unplugged” que por entonces empezaban a asomar en la escena sajona como formato impulsado por la cadena televisiva MTV.

“Este disco significó un cambio de rumbo sobre todo en las actuaciones en vivo, yo venía haciendo shows con una banda grande, con vientos, etcétera. Y aquí generamos una economía de recursos que permitió que las canciones sonaran más intensas, y que la poesía estuviera más expuesta”, destacó el artista, a 30 años de distancia de aquella aventura.

Cuenta la leyenda que ese disco acústico y con guitarras fue una sugerencia de Fito Páez. ¿Fue así?

Fito me proponía que grabara un disco solista con mi guitarra y la verdad es que no me animé a hacerlo solo y convoqué a estos grandes guitarristas y a Juancho en percusión. También tuvo mucho que ver por aquel entonces mi amigo y productor Néstor Raschia. Ellos completaron este concepto y le dieron a las canciones un vuelo que solo no hubiera logrado.

En el repertorio aparecen por primera vez en tu obra y en la consideración general dos autores españoles como Sabina y Bigarrena. ¿Cómo los conociste?

A Joaquín lo conocí porque a ambos nos invitaron a un recital de Silvio Rodríguez en Madrid. Yo paraba en la casa de Roque Narvaja, un día sonó el teléfono y era Silvio invitándonos a su concierto, donde conocí a Luis Eduardo Aute y a Joaquín Sabina. Luego por esas vueltas de la vida coincidimos en un hotel y ahí me tocó por primera vez una canción que había compuesto hacía poco con Aute que era “Eclipse de mar”, a la cual yo le modifiqué algunos párrafos para “argentinizarla”. Mientras que el Vasco cayó al estudio que había armado en el fondo de una casa que alquilaba en Palermo.