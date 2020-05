Coronavirus en Argentina: Feria del Libro, con programación online y envíos a domicilio

02/05/2020 - 22:07 Viceversa

Tendría que haber empezado el jueves. Pero no. El coronavirus cambió los planes. El evento literario se canceló y no se sabe si podrá ser reprogramado este mismo año. Todo dependerá de la evolución de la pandemia. Por lo pronto, la Fundación El Libro, que organiza el encuentro, lanzó en su página web una serie de actividades y videos que recuerdan lo mejor de la Feria en los últimos años. Además, está la posibilidad de comprar libros y recibirlos en casa. No es lo mismo que pasear por los pabellones, pero algo es algo.

La Fundación El libro presenta un listado y mapa de las librerías que reciben pedidos y hacen envíos, y un programa cultural virtual que se desarrollará hasta el lunes 18 de mayo.

“Habrá varias propuestas de videos o de podcast todos los días, con material de nuestras videoteca y fonoteca y otros que hemos producido ahora, con entrevistas, narraciones, poesía. Aunque más allá del día en que se anuncia, la gente podrá entrar a los que quiera y cuando quiera en la página de la Feria”, sostiene Oche Califa, director Institucional y cultural sobre el programa cultural, que se pensó para las semanas en las que se debería estar llevando a cabo la edición 46 del clásico evento anual que se suspendió por las medidas implementadas para frenar el avance el coronavirus.

Entre otras iniciativas, en lo profesional se acordaron reuniones virtuales de negocios con editores brasileños y se colaboró en la implementación del Programa de compras de los bibliotecarios de Conabip, que se llevará a cabo de manera online en estos días, informaron a través de un comunicado de prensa.

“Debemos atender dos realidades: la profesional, para encontrar paliativos al momento dramático que vive la industria del libro, y la cultural, para que los asistentes a la Feria no sientan que los abandonamos”, señaló María Teresa Carbano, presidenta de la institución.

Sobre el listado de librerías que están funcionando en este momento, Jorge Gutiérrez Brianza, director comercial, explicó que el objetivo de ese mapa es “ayudar al sector más débil de la cadena” y asegura que ya tienen “unas 400 librerías incorporadas. En estos días se seguirán cargando las que restan y de ahora en más se actualizará semanalmente. Esta herramienta permanecerá más allá de la cuarentena”. (Clarín.com)